高金素梅遭搜索　王世堅盼司法歸司法：相信她還是站在台灣派這邊

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對調查局今（10日）搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，民進黨立委王世堅表示，相信高金素梅的為人處事，也相信她的政治立場，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，我們台灣不分政黨，我們大家都是命運共同體」，即便大家政治立場有些不一樣，相信執政黨與在野黨終究會以合作優先為前提，「我們就讓司法歸司法，高金素梅只要從容面對，我相信有些問題可以被釐清」。

民進黨立委王世堅下午陪子弟兵賴俊翰進行車掃行程，談及高金素梅遭檢調搜索，王世堅表示，自己全然不瞭解，但這一定是司法獨立調查，完全沒有任何政治因素。因為以現在的執政黨而言，忙於國家各種財政、經濟發展、國防預算爭取國會通過，都已經焦頭爛額，根本不會有那些心思考量到檢調單位怎麼偵辦，絕對不會。

王世堅指出，司法獨立這幾十年下來，有一定社會好評跟支持度，任何司法檢調單位絕對不會受到任何單一政黨，即便是執政黨，影響指揮調度，這是不可能的事情。

王世堅認為，高金素梅在國會問政、在選區服務，相信她也一定獲得很多好評，因此這件事情，她只要從容面對，針對司法檢調所提出的疑問答覆，問題應該很快就能釐清。因為司法檢調單位不可能拿自己司法清譽來開玩笑，一定事出有因，才會進行些調查訪談。

不過，王世堅也質疑，這些調查過程，消息怎麼外漏都還不知道、都很奇怪，「照說司法檢調會做很秘密查訪，怎麼這樣消息外漏？這我們倒是很意外」，希望司法歸司法，並不是每件事情都可以扯上政治。尤其現在執政黨有該負的責任跟壓力，忙於國政、讓去年總預算趕快通過，尤其1.25兆國防特別預算，都還沒被排入程序委員會，「這部分說實在話，現在是國事如麻，根本不可能有任何政治因素去介入」。

「我再次強調，我相信高金素梅她的為人處事，我也相信她的政治立場」，王世堅認為，不管怎麼說，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，我們台灣不分政黨，我們大家都是命運共同體」，即便大家政治立場有些不一樣，即便他們在野我們執政，相信執政黨與在野黨終究會以合作優先為前提，「我們就讓司法歸司法，高金素梅只要從容面對，我相信有些問題可以被釐清」。不過他也強調，希望未來任何司法調查訪談，都能秘密進行，畢竟調查、偵查是不公開的。