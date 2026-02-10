超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

最近Threads上一篇貼文引發討論，因為公司沒辦尾牙，有員工就在公司叫披薩、煮火鍋。網友們就發現，一群人直接用電鍋外鍋煮火鍋，擔心衛生問題，也有人反問「超商茶葉蛋不也是這樣煮？」話題釣出內行解釋，「不是普通電鍋，是專門煮茶葉蛋的唷！」

該則Threads中，原PO表示公司今年沒有舉辦尾牙，同事們乾脆自行叫披薩，還拿出電鍋煮了一大鍋火鍋一起吃，氣氛相當熱鬧。不過仔細一看，鍋內竟然沒有放內鍋，而是直接使用外鍋烹煮，讓不少人不禁皺眉。

超商茶葉蛋電鍋「非普通電鍋」

不少網友紛紛糾正，這樣的用法不妥，認為外鍋本來就不是拿來直接煮食物的，「沒內鍋真的狠人」、「是可以不放內鍋啦！但你那個是鋁製外鍋喔！不適合長久煮食」、「我完全不想嘗試直接不用內鍋去煮，不止是覺得髒，重點是很難洗啊！」

也有另一派網友納悶，「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，也都沒有內鍋啊？」對此，有家電品牌小編就發文，「是不是很多人疑惑，為什麼便利商店的茶葉蛋電鍋沒內鍋呢？」

小編貼出圖片解釋3點，「1.它不是普通電鍋，是專門煮茶葉蛋的唷，鍋體經過特別防護處理！」「2.容量大，好補貨」、「3.沒內鍋，傳熱更快、更省電。」