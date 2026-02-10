　
社會 社會焦點 保障人權

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

▲台南市工務局34歲施姓工程員被控猥褻男童並拍不雅照被一審判8年8月，上訴後因以200萬元達成和解，台南高分院改判5年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市工務局34歲施姓工程員被控猥褻男童並拍不雅照被一審判8年8月，上訴後因以200萬元達成和解，台南高分院改判5年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市工務局34歲施姓工程員，2025年7月間在丹娜絲颱風風災期間，以前往北門區會勘災後重建工程為由，向單位申請使用公務車，卻在途中駕車前往一所國小游泳池，尾隨8歲、11歲兄弟檔男童進入更衣室，強行撫摸下體並拍攝不雅影像，被一審判刑8年8月，施男上訴並以200萬元和解取得受害家屬諒解，台南高分院二審10日將他改判5年6月。

判決指出，施姓工程員於2025年7月18日上午9時許駕駛工務車抵達國小，10時許在泳池旁見到兩名男童，即尾隨進入更衣室，違反被害男童意願而撫摸一人下體，再以另位男童內褲沒穿好為由，脫下男童內褲撫摸，還持手機拍攝照片。

施員接受審判時多次聲請具保，表示他已反省，願接受精神科治療、心理諮商，並與被害人調解賠償。他稱未使用暴力脅迫且無前科，願意接受電子監控以求交保。一審合議庭法官認定，施員身為公務員卻利用職務便利，強制猥褻侵犯兩名男童身體自主權，對其身心造成重大影響，行為應予嚴厲譴責。判決指出，施員分別犯下兩項「對未滿14歲男子強制猥褻罪」，各處有期徒刑3年2月；另犯「公務員以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪」，處有期徒刑7年4月，合併應執行有期徒刑8年8月。

施男認量刑過重提起上訴，台南高分院法官審理後認為，被告上訴後，於審理中已與受害孩童及家長，以新台幣200萬元成立和解，並當庭全數給付完畢，告訴人及家長亦同意原諒被告，及同意法院依刑法第59條予以減輕其刑，此等量刑事由有利於被告，且為一審所未及審酌，施男上訴指摘原審量刑過重，非無理由，台南高分院撤銷原判決，改判5年6月徒刑，以期適法。

