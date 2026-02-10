　
地方 地方焦點

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

▲▼ 115年春節連假交通疏導不打烊嘉市警一分局加強重要路段管制　嚴防酒駕確保行車安全 。（圖／嘉義市警局提供）

▲春節期間，嘉市警一分局加強重要路段管制，嚴防酒駕確保行車安全 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年農曆春節連續假期自115年2月14日起至2月22日（初六）止，為期9天，預期期間將湧現大量返鄉及旅遊人、車潮。為避免市區重要路段出現瞬間驟增人車流量，影響用路人行車秩序與交通安全，嘉義市政府警察局第一分局已提前規劃並於轄區中山路、文化路、林森西路、博愛路、北港路、火車站前站及後站、噴水圓環等重要路段（口）實施交通疏導措施。

此外，針對中山路噴水圓環周邊、文化夜市附近，以及文化路秀泰影城、垂楊路新光三越、遠東百貨等商圈周邊停車場，亦將加強巡邏與交通整理，全力維護春節連續假期期間交通順暢與用路安全。警方同時呼籲民眾下載「愛嘉義APP」，即時掌握公車動態、停車場剩餘車位等資訊，提升行程規劃效率，讓春節出遊更輕鬆便利。

▲▼ 115年春節連假交通疏導不打烊嘉市警一分局加強重要路段管制　嚴防酒駕確保行車安全 。（圖／嘉義市警局提供）

春節將屆，民眾採買年貨需求增加，傳統市場預估將湧入大量人潮。第一分局表示，轄內永和、北興兩大市場，自2月13日起至2月16日（除夕）止，將加派警力執行為期4天的市場交通疏導專案勤務，以維護市場周邊交通秩序與行人安全。

另為因應國道車流高峰，2月19日（初三）及2月20日（初四）每日13時至18時，將於嘉義交流道實施北上匝道高乘載管制措施，請駕駛人配合警方指揮，搖下車窗並減速慢行接受檢視。至於大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明或孕婦證明之小型車（駕駛或乘客）、以及乘載3人（含）以上（含駕駛及孩童）之小型車，則不受高乘載管制。警方呼籲用路人行前務必確認管制路段與時段，提早規劃替代道路，確保行程順暢。

▲▼ 115年春節連假交通疏導不打烊嘉市警一分局加強重要路段管制　嚴防酒駕確保行車安全 。（圖／嘉義市警局提供）

第一分局指出，經統計今年1月迄今已取締酒後駕車違規26件，顯示仍有部分駕駛心存僥倖。鑑於春節期間聚餐飲酒機會增加，酒後駕車風險大幅提高，警方將秉持「執法無假期、酒駕零容忍」原則，採不定時、機動式方式加強取締酒駕，並針對易飲酒場所周邊加強巡邏，展現防制酒駕的決心。

嘉義市政府警察局第一分局分局長閻百川呼籲，民眾應遵守交通規則，建立正確安全駕駛觀念，切勿酒後駕車。春節連假期間警方將嚴正執法，防制酒駕事故發生，維護市民生命安全，確保人人開心出門、平安回家，共同打造嘉義市朝向「全齡共享、世代宜居」的城市願景。嘉義市政府警察局第一分局關心您。

▲▼ 115年春節連假交通疏導不打烊嘉市警一分局加強重要路段管制　嚴防酒駕確保行車安全 。（圖／嘉義市警局提供）

02/08 全台詐欺最新數據

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

115年農曆春節連假長達9天，為因應連續假期將有大量遊客湧向各地觀光地區，嘉義縣警察局中埔分局將派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，以維護交通安全與順暢，讓民眾歡度春節假期，相關交通疏導管制措施如下：

嘉義市警局春節疏導酒駕防制交通安全高乘載管制

