關稅談判近日簽署　行政院：食品討論無黑箱、確保國民健康為原則

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅在1月達成協議，取得對等關稅15%不疊加、232條款半導體項目享最優惠待遇等，雙方已簽署MOU，目前僅差最後簽署「台美對等貿易協定（ART）」，即可完成談判。針對外界關注談判進度，行政院發言人李慧芝今（10日）重申四大談判原則，並強調任何關於食品的討論，都基於科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。

台美關稅談判1月落幕，雙方簽署MOU，談定關稅15%不疊加、232條款半導體項目享最優惠待遇等，目前只待簽署「台美對等貿易協定（ART）」，即完成談判。

由於談判即將在年前落幕，各部會也密集安排與產業界說明。經濟部長龔明鑫今下午邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；勞動部長洪申翰預計12日邀請主要車廠工會座談。農業部長陳駿季則說，待協定簽署並公布後，會立刻對外說明對相關因應措施。

行政院發言人李慧芝今表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝強調，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。