國際焦點

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

▲▼南韓陸軍一架AH-1S眼鏡蛇（AH-1S Cobra）攻擊直升機9日墜毀，2名飛官送醫急救仍宣告不治。（圖／路透）

▲南韓陸軍一架AH-1S眼鏡蛇（AH-1S Cobra）攻擊直升機9日墜毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓陸軍一架AH-1S眼鏡蛇（AH-1S Cobra）攻擊直升機9日墜毀，2名飛官送醫急救仍宣告不治。外界普遍質疑，此機型將近40年的機齡，可能就是事故肇因。

訓練任務墜河　2飛官殉職

9日上午11時4分，這一架隸屬南韓陸軍第15航空團下屬大隊的直升機，正於京畿道加平郡進行緊急程序訓練，未料不幸墜落河川之中。

《中央日報》和《紐西斯通訊社》等韓媒報導，2名殉職飛官分別為50多歲正駕駛鄭尚根（Jung Sang-geun，音譯）與30多歲副駕駛張熙成（Jang Hee-seong，音譯），事發後立即被送往民間醫院搶救，最終仍因傷勢過重不幸身亡。

軍方10日宣布2人均為因公殉職，並決定以陸軍葬規格舉行葬禮，英靈告別式預定12日上午在國軍首都醫院殯儀館舉行。

40年機齡是主因？軍方調查中

軍方內外普遍指出，機體老舊可能是主因。AH-1S直升機自1988年開始導入，機齡已接近40年。目前南韓陸軍仍保有約60架，原定2028年起才開始逐步退役。

事故發生後，南韓陸軍已立即下令全面停飛同型機種，並由航空司令部代理司令朴民相擔任主任委員，組成32人規模的中央事故調查委員會展開調查。

陸軍公報課長在國防部例行簡報中表示，「目前尚難斷定是機體老化或人為因素所致」，強調所有可能性都在調查範圍內。

國防部發言人則回應，老舊裝備汰換與新型裝備採購「將按計畫推動」。

南韓陸軍眼鏡蛇直升機墜毀「2飛官殉職」！　軍方下令同機型停飛

 
02/08 全台詐欺最新數據

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

