花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

▲花蓮縣政府鹹魚燈。（圖／翻攝林智群臉書）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮太平洋燈會7日晚間開幕，民眾熱議主燈之一長得像「鹹魚」，由於該場燈會花了1980萬預算，品質不佳也引起跨黨派議員質疑。議員魏嘉賢今（10日）也批評，走訪燈會現場，蹲下來細看，心情其實是沉重的。眼前這些外露的束帶、未經修飾的粗糙木料、隨意披掛的布幔，說實話，這完全跟「藝術」扯不上邊，觀光不該只是「交差了事」。

▼發光的鹹魚燈。（圖／花蓮縣政府提供）



親藍營無黨籍議員魏嘉賢坦言，在花蓮觀光最需要強心針的低迷時刻，端出來的「大菜」不該是這樣的品質。這反映了一個核心問題：花蓮不缺經費，缺的是一份對細節的「用心」。花蓮擁有得天獨厚的山海背景，但若執行層面持續陷入「有做就好」的工程思維，再多的活動也無法轉化為真正的觀光效益。

魏嘉賢指出，遊客的眼睛是雪亮的，唯有把活動辦得「精緻」，讓大家看到誠意，才能在競爭激烈的國旅市場中，真正留住人心。民進黨議員張美慧也批評，花蓮燈會醜到不知道怎麼寫，不同意的可以反駁她，花蓮縣政府花大錢無極限，1980萬元標案。

對於品質粗糙的花燈，花蓮縣府強調，對於民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，縣府一向抱持尊重態度。藝術本就允許討論，也允許不一樣的理解方式。然而，縣府也誠摯邀請社會大眾，嘗試從「這件作品如何回應花蓮？」的角度出發，而非僅以是否直觀、是否符合過往經驗作為唯一評價標準。

花蓮縣府指出，當觀者願意走進藝術家的思維與創作脈絡，藝術不只是被觀看，而是成為一種同理與共感的過程，也能為自己注入更多來自土地與文化的養分。本屆燈會總經費約新台幣1,980萬元，涵蓋範圍並非僅止於單一主燈製作，尚包括整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次的街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等等，且提供一個月的展期維護，及與在地商圈共創共榮整體規劃。