　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

▲擔任司機的羅師傅沿途跟著網紅遊歷，體驗未曾感受過的人生經驗。（圖／翻攝極目新聞）

▲擔任司機的羅師傅沿途跟著網紅遊歷，體驗未曾感受過的人生經驗。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

兩名外國網紅近期在大陸拍片挑戰「超長距離叫車」，從海南海口一路包車前往約4000公里外的黑龍江哈爾濱，過程拍成連續影片在網路受到關注。接下這筆「史詩級訂單」的海南司機羅師傅，也因這趟旅程被大量網友認識，結束旅程時感動爆哭，真情流露更引起不少人共鳴。

《極目新聞》報導，從1月28日起，有著800多萬粉絲的抖音號「歪果仁研究協會」先後發佈相關視頻（影片）：「第1集|從海南打出租直奔哈爾濱，有師傅敢接單嗎？」、「第2集|打出租車從海南直奔哈爾濱，海南人剛到內地就凍死了？」、「第3集|打出租從海南直奔哈爾濱，實現了司機39年來的夢想？」、「第4集|打車從海南到哈爾濱，師傅被我搞哭了？」

▲旅程的感動讓羅師傅抵達後情緒失控爆哭。（圖／翻攝極目新聞）

▲旅程的感動讓羅師傅抵達後情緒失控爆哭。（圖／翻攝極目新聞）

這趟跨越大陸南北的包車行程由兩名外國網紅發起，其中一人是出生於以色列的高佑思，另一人則是來自法國的蕭闈鴻，兩人在大陸社群媒體都有著不小的人氣。

兩人透過叫車平台尋找願意接單的司機，初期多次遭拒，最終由羅師傅接下訂單。三人自海口出發，經瓊州海峽輪渡抵達廣東徐聞港，沿途行經廣西桂林、湖南岳陽、河南開封、北京、遼寧瀋陽等地，最後抵達哈爾濱冰雪大世界。途中還曾因車輛故障，一度在桂林改為租車持續北上。

初中未畢業的羅師傅在影片中不僅擔任司機，還一同體驗旅程，並多次分享自己「人生第一次」的感動時刻，包括第一次看見桂林山水、長江、北京天安門，以及第一次親眼看到雪景。他也頻繁致電家人，分享旅途見聞。

羅師傅在旅程結束那一刻爆哭，留下這趟旅程的感動瞬間，他也在個人社群上發文感謝這兩位外國友人，稱這趟旅程為自己的人生帶來「太多第一次」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

大陸熱門新聞

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒 雙手剝開蘋果如小菜一碟

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

灶王爺身世大解密！　

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

更多熱門

相關新聞

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

今年台灣燈會移師嘉義，展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，台灣高鐵宣布，3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車，包括南下21班、北上17班，2月12日起陸續開放預售。

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

美中博弈之理路與出路

美中博弈之理路與出路

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

關鍵字：

海南包車旅遊網紅挑戰司機中國旅行哈爾濱

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面