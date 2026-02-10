敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

▲擔任司機的羅師傅沿途跟著網紅遊歷，體驗未曾感受過的人生經驗。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

兩名外國網紅近期在大陸拍片挑戰「超長距離叫車」，從海南海口一路包車前往約4000公里外的黑龍江哈爾濱，過程拍成連續影片在網路受到關注。接下這筆「史詩級訂單」的海南司機羅師傅，也因這趟旅程被大量網友認識，結束旅程時感動爆哭，真情流露更引起不少人共鳴。

《極目新聞》報導，從1月28日起，有著800多萬粉絲的抖音號「歪果仁研究協會」先後發佈相關視頻（影片）：「第1集|從海南打出租直奔哈爾濱，有師傅敢接單嗎？」、「第2集|打出租車從海南直奔哈爾濱，海南人剛到內地就凍死了？」、「第3集|打出租從海南直奔哈爾濱，實現了司機39年來的夢想？」、「第4集|打車從海南到哈爾濱，師傅被我搞哭了？」

▲旅程的感動讓羅師傅抵達後情緒失控爆哭。（圖／翻攝極目新聞）

這趟跨越大陸南北的包車行程由兩名外國網紅發起，其中一人是出生於以色列的高佑思，另一人則是來自法國的蕭闈鴻，兩人在大陸社群媒體都有著不小的人氣。

兩人透過叫車平台尋找願意接單的司機，初期多次遭拒，最終由羅師傅接下訂單。三人自海口出發，經瓊州海峽輪渡抵達廣東徐聞港，沿途行經廣西桂林、湖南岳陽、河南開封、北京、遼寧瀋陽等地，最後抵達哈爾濱冰雪大世界。途中還曾因車輛故障，一度在桂林改為租車持續北上。

初中未畢業的羅師傅在影片中不僅擔任司機，還一同體驗旅程，並多次分享自己「人生第一次」的感動時刻，包括第一次看見桂林山水、長江、北京天安門，以及第一次親眼看到雪景。他也頻繁致電家人，分享旅途見聞。

羅師傅在旅程結束那一刻爆哭，留下這趟旅程的感動瞬間，他也在個人社群上發文感謝這兩位外國友人，稱這趟旅程為自己的人生帶來「太多第一次」。