LINE超夯表情貼「不是地瓜球」小編糾正了！全場敲碗：請改名

▲小傢伙表情貼。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友在Threads上發起第二屆《沒人知道的冷知識》大賽，釣出LINE Taiwan小編指出一款表情貼，「他的本名叫小傢伙，不是地瓜球！」貼文引來用戶唱反調，「我還是會叫他地瓜球」、「地瓜球可是各大夜市的霸榜傳說，這個 emoji 也是這難用軟體在台灣市場最後的『在地浪漫』好嗎？」

LINE Taiwan小編在留言處貼出「小傢伙」的表情貼截圖，親自澄清不少人常叫錯的角色名稱，雖然角色激似卡娜赫拉與番薯寶寶的合體，但小編表示，該角色「本名叫小傢伙，不是地瓜球」。

全場敲碗定名「地瓜球」：請盡速改名

結果，其他網友看到官方出面說明後，反而玩得更兇，紛紛留言調侃，「第一眼看到就覺得是地瓜球了，熱愛地瓜球的人覺得你是就是！」「完全沒人要聽LINE官方解釋」、「我還以為那是蛋黃寶寶還是什麼太陽baby」、「地瓜球蛋黃酥乒乓球。」

還有人直呼，「小傢伙是誰？我只認識地瓜球。建議 LINE 不要挑戰台灣人的認知，盡速改名！虧我還在心裡覺得：地瓜球可是各大夜市的霸榜傳說，這個 emoji 也是這難用軟體在台灣市場最後的『在地浪漫』好嗎～」「難怪打地瓜球找不到這個貼圖。」