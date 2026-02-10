直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購？

▲高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今(10日)遭檢調搜索，北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。對此，北市議員侯漢廷表示，不論是助理費、醫療器材，都是普通刑法，這次卻由國安站主任出馬，為什麼？要整肅高金素梅委員的原因，就是她反美、嗆AIT處長谷立言最有戰力，對美國而言，美方要你三更死，誰能留你到五更？看看高金委員，誰還敢反軍購？

侯漢廷表示，對美國而言，藍白最終在軍購案是可以說服的，但要說服高金委員難度較高。美方要你三更死，誰能留你到五更？看看高金委員，誰還敢反軍購？

侯漢廷表示，北檢對高金素梅委員案情談論三點，詐領助理費、涉及貪污協會補助及違反醫療器材管理。

侯漢廷認為，若說高金委員本人詐領助理費，與高金委員相處過都難以置信；然指控其助理涉貪，除非與助理相熟，便難以評論，然若是助理違法，可有足夠證據是老闆授意？

侯漢廷表示，至於醫療器材一事更荒謬，是2022年屏東議員參選人發放快篩，該人說快篩是高金委員提供，然而賄選案一審無罪。連發快篩給民眾的人都無罪，那麼提供快篩的人有什麼罪？

侯漢廷說，別忘了，當年因為民進黨沒有「超前部署」，導致全台缺快篩，許多政商人士海外購買快篩捐贈人民，還有罪了？是妨礙「殷實商人」的罪嗎？然而，不論是助理費、醫療器材，都是普通刑法，這次卻由國安站主任出馬，為什麼？

侯漢廷認為，2022年的快篩都拿來炒作，顯然冷飯熱炒、先射箭再畫靶！用國安法，才有機會一切不公開！哪怕羈押禁見，都涉及國安，不須公開！才能操作抗中保台。

侯漢廷直言，原因在自己看來也很清楚，除非真有涉貪案件，要整肅高金素梅委員的原因，就是她反美、嗆谷立言最有戰力。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）