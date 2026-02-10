字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

▲大陸網友僅寫三段話、給兩張圖片，就用Seedance 2.0生成影片。（翻攝微博「李建秋的世界」）

記者陳冠宇／綜合報導

字節跳動旗下「即夢」近日發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型，一推出馬上爆紅。《黑神話：悟空》之父馮驥評價稱，Seedance 2.0是當前「地表最強」的影片生成模型，「沒有之一」。在Seedance2.0的帶動之下，大陸影視傳媒相關類股今（10）日應聲大漲。

綜合紅星新聞、觀察者網等報導，Seedance2.0模型於2月低調上線，官網將其定位為「可導演的電影級全流程生成引擎」，它能理解複雜的自然語言指令，將文本或圖像直接轉化為電影級水準的影片內容，區別於早期AI影片工具僅能生成碎片化片段的侷限。

Seedance 2.0最具突破性的能力，在於「單指令生成連貫多場景」。AI可自動解析敘事邏輯，生成環環相扣的鏡頭序列，並在角色、光影、風格與氛圍上保持高度統一，實現近乎「零後期」的成片效果。這種跨鏡頭的敘事一致性也被業界視為突破性創新。

儘管上線低調，但Seedance 2.0僅上線兩日，便引發轟動。在X平台上，不少用戶稱讚Seedance 2.0生成效果媲美好萊塢大片，相關話題迅速衝上熱門，多條展示影片播放量突破百萬。

▲Seedance2.0。（圖／翻攝科創板日報）

在即夢官網，Seedance2.0目前只向會員開放，且還處於小規模內測階段，正在加強安全防護措施，避免AI技術被濫用。另外，涉及名人或者知名IP版權的影片生成，目前在即夢平台上有所限制。

《黑神話：悟空》製作人馮驥試用Seedance2.0之後形容，「AIGC的童年時代，結束了」，並稱該模型是「當前地表最強的視頻（影片）生成模型，沒有之一」，且AI理解多模態資訊（文、畫、影、音）並整合的能力完成了一次飛躍。

不過馮驥提醒由此帶來的假影片泛濫與信任危機。他說，這一點是真正促使他發這條微博的原因，因為逼真的假影片將變得毫無門檻，而現有的智慧財產權與審查體系會面臨空前衝擊。

2月10日，大陸Seedance概念股持續升溫，帶動傳媒板塊盤中漲勢擴大，讀客文化、榮信文化20％漲停，光線傳媒、中文在線均漲超過10％，國安股份、歡瑞世紀、讀者傳媒、人民網、掌閱科技、上海電影等多股漲停。