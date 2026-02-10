王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（10）日在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式。王毅指出，中方將今年辦會主題定為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，旨在承前啟後，推動亞太合作邁向新高度。展望2026年，中方將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，系統性推動樹牢目標、探索路徑、加快轉型及深化合作等核心工作。

中共中央政治局委員、外交部長王毅今10日在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並致辭。關於2026年亞太合作的宏觀佈局，王毅首先強調要樹牢「一個目標」。

王毅指出，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，既延續APEC一以貫之的重要理念，也有承前啓後、繼往開來，推動亞太合作邁上新台階的深層次考量。展望2026年，我們將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，重點推動四項工作。

樹牢「一個目標」。重溫亞太合作初心，著眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件，更堅定舉起建設亞太共同體的旗幟，探討今後一個時期亞太共同體建設的階段性目標和實施路線圖。

在經濟整合方面，王毅提出探索「兩條路徑」。亞太自貿區與互聯互通網路是區域一體化的基石。中方將凝聚各方在貿易、投資、監管及產供鏈等領域的共識，探討推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的對接融合。同時，將在既有基礎上尋找利益契合點，推動制定「升級版」互聯互通藍圖，紮實推進硬聯通、軟聯通與心聯通。

針對未來發展動力，王毅呼籲加快「三個轉型」。數位化、智能化與綠色化轉型是亞太經濟的新增長點。中方主張構建科技創新伙伴關係，利用數字技術推進跨境電商與數據流動合作，並倡導「智能向善」，在人工智慧賦能增長與治理規則上凝聚共識。此外，將加快綠色低碳發展，針對清潔能源、環保及綠色礦產等領域提出合作倡議。

國際合作方面，王毅提出深化「多元合作」。要兼顧APEC成員多樣性，圍繞與發展相關的治理問題，深化多領域務實合作。延續APEC北京會議在反腐敗問題上的成果共識，加強APEC反腐敗跨境合作。

針對亞太地區共同面臨的發展問題，深化財政、交通運輸、旅遊、公共衛生、人口老齡化、糧食安全等領域合作。加強成員經濟體中小企業、人力資源、婦女、青年、媒體的交流互動，便利人員往來，密切人文紐帶。