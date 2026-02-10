英語系碩班3人報名「僅1人應考」教授嘆：該提早退休了！網點2原因

▲英語系碩班到考僅1人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

臺師大英語系教授黃涵榆透露，今年英語系碩士班文學組入學考試僅有3人報名，其中2人缺考，實際到場應試者只剩1人，冷清狀況讓他不禁感嘆，原本規劃好的退休時間是否該提前。貼文曝光，也引起網友熱烈討論，「在台灣讀文組研究所沒有吸引力」、「少子化影響很大」。

考場只有1人到場



臺師大英語系教授黃涵榆在Threads發文，今年英語系碩士班文學組入學考試，報考人數僅有3人，到了考試，居然還有2人缺考，僅剩1人到場應試。他不禁感嘆，「我是不是該改變原本屆齡退休的計畫，提早退休了？」

教授在貼文中進一步提到，系上近年開設多元且跨領域的研究方向，包括數位人文、醫療人文、環境人文，以及維多利亞時代研究、女性文學、生命書寫、亞美文學、恐怖文學等主題，理應具有時代性與學術延展性，但實際招生反應卻不如預期，「希望這只是一時的感慨！前幾天我們開會討論因應之策，會盡最大努力改變這個趨勢。」

市場需求有限 薪資又不高

貼文轉發到PTT上，網友分析2原因，市場需求有限、薪資成長不明顯，不如改學其他專業技能，「少子化+市場機制自然淘汰」、「就算唸到英語碩畢，薪水也不會太高」、「文組念到大學就夠，又不是家裡有礦」、「文學再厲害，也不可能寫贏英語母語的人啊」、「在台灣讀文組太吃虧了」。

也有人提到，現在AI越來越厲害，翻譯與語言教學可能被AI取代，「現在有AI了，還去念一個被取代的科系幹嘛」、「真的想往英語文學發展，還是得去英語系國家讀碩博吧，如果只是為了翻譯，那AI已經完全取代了」、「AI發展的狀況下，英語系沒飯吃了」、「AI翻譯以後只會越來越快，越來越精確」。