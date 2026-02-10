美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

▲美國聯邦眾議院正式通過「台灣保護法案」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院於當地時間9日展現強大的跨黨派共識，以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，正式通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act）。該法案明確要求，一旦台灣的安全、社會或經濟制度因北京當局的行動而遭受威脅，美國政府應採取行動，將中國徹底排除在國際金融體系與重要組織之外。

斷絕北京金脈 若犯台將被踢出G20、清算銀行

這項由共和黨籍眾議員魯卡斯（Frank Lucas）發起的「台灣保護法案」，核心訴求在於建立一套金融威懾機制。

法案規定，若中國的行動對台灣人民的安全或經貿體制構成威脅，美國行政部門應在最大可行範圍內，將中國代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）等關鍵國際金融機制與組織之外。

魯卡斯在投票前發表談話強調，這項法案向北京傳達了一個極其清晰的訊號，「如果中國意圖挑起與台灣的衝突，就必須準備好承擔後果。」他提到，自俄羅斯入侵烏克蘭後，眾議院便通過了類似的制度，向全球宣示任何破壞國際秩序的行為，都將招致迅速且嚴厲的制裁。

美眾議員：侵略行為絕不容忍 應採取前瞻性政策

魯卡斯進一步指出，鑑於中國目前在南海持續展現侵略性擴張，美國必須對北京採取更具「前瞻性」的政策。他主張，美國應展現堅定決心，表明絕不容忍任何侵略行徑，且對台灣遭入侵的回應必須是強而有力的，除了經濟懲罰與多項制裁外，將中國排除在國際組織之外更是不可或缺的一環。

同黨籍眾議員希爾（French Hill）也對此表示支持，他援引1979年《台灣關係法》指出，中國絕不能透過武力、威脅、經濟抵制或禁運等手段，強迫台灣屈服於共產黨統治或成為「一個中國」的一部分。

希爾強調，該法案能確保一旦國會宣告台灣面臨威脅，中國就必須為入侵行為付出沉重的金融與外交代價，「這項法案正是為了傳達侵略不可被容忍而設立。」

跨黨派力挺！法案將送參院審議、川普簽署

民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）在投票後也於社群平台X發文力挺，他直言，如果中共威脅鄰近國家，就不應繼續從全球體系中獲取利益。他支持在中國對台構成直接威脅時，將其從主要國際組織中剔除，以維護區域穩定。

該法案在眾議院高票通過後，下一步將送交聯邦參議院進行審議。待參議院表決通過後，將送交總統川普簽署正式生效。這項法案的推進，象徵著美國國會對於強化台灣安全保障、以金融手段遏制北京武力擴張的決心。