國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

▲▼日本首相高市早苗9日下午在自民黨總部針對眾議院選舉結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗所屬的自民黨在眾議院大選大獲全勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本眾議院選舉結果揭曉，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利，讓北京當局大感意外。日本媒體分析指出，從高市突襲宣布解散國會到最終開票結果，整個過程完全超出中國預期，習近平政府原本想透過施壓削弱高市政權的算盤徹底落空，如今不得不面對一個因勝選而權力基礎更加穩固的日本政府。

中國外交部強硬表態　要求日方撤回涉台言論

根據《讀賣新聞》報導，中國外交部發言人林劍9日記者會上重申，中國對日政策維持一貫立場，不會因為日本單次選舉結果就改變方針。他同時再度施壓，要求日方撤回高市早苗關於台灣議題的發言，強調中國在維護核心利益上絕不讓步。

中國對日經濟外交雙重施壓

實際上，自2025年11月開始，中國便採取一系列動作對日本施加壓力，包括呼籲本國民眾暫緩赴日旅遊，同時禁止具有軍民兩用性質的商品出口至日本。外界普遍研判，北京企圖利用這些手段逼迫高市政府在「台灣有事」等涉台發言上讓步，藉此拖累首相支持率，動搖政權穩定度。

民調不跌反升　解散國會更出乎意料

然而事與願違，選前各家民調數據顯示，高市的聲望不但沒有下滑，反而有越來越多日本民眾認同她對中國採取的強硬路線。更讓北京措手不及的是，高市決定提前解散眾議院，中國官媒《新華社》甚至用「政治豪賭」來形容這個突如其來的決定。

北京施壓反成助選利器　對日策略徹底失靈

報導進一步分析，自民黨在選舉中大獲全勝的結果顯示，中國之前採取的對日施壓策略完全適得其反，不僅沒能削弱高市政權，反而意外成為她鞏固權力的助力，可說是徹底誤判情勢。

尋求對話契機　APEC峰會成關鍵時機

面對高市政權可能長期執政的局面，分析人士認為，中國一方面會延續對日施壓，但另一方面也可能開始尋找對話機會。亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月將在廣東深圳登場，屆時可能成為北京推動中日領袖會談的時機點。

安倍時期前例可循　長期執政迫使中方轉彎

回顧2012年底上台的第2次安倍政權，當時因釣魚台國有化以及安倍參拜靖國神社等爭議，日中關係一度陷入冰點。不過2014年北京主辦APEC峰會時，促成雙方睽違約3年的領袖會談，關係才開始解凍。日中外交圈人士透露，當時中國態度轉變的關鍵因素，就是不得不正視安倍長期執政的現實。本次慕尼黑安全會議期間，日中外長是否會晤將成為觀察指標。

歐洲搶修對中關係　北京不急於拉攏東京

另一方面，由於歐洲多國領袖近期接連訪問中國，積極推動改善雙邊關係，在對美國川普政府保持戒心的氛圍下，中國目前並不急於修補與日本的互動。分析認為，北京可能計劃在川普4月訪中時，針對台灣議題設法影響日美關係。

未來變數仍多　靖國神社參拜成敏感焦點

報導指出，中國最近批評日本修訂安保相關文件與憲法，並質疑日本有意重新檢視「非核3原則」。對於高市早苗未來會否參拜靖國神社，北京同樣高度關切，不排除視高市政權後續動向，進一步強化施壓態度。

 
02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本選舉高市早苗中國施壓台灣議題APEC峰會日韓要聞大陸要聞

