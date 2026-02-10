嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

▲中埔分局警方提醒春節連續假期國道高乘載管制 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



115年農曆春節連假長達9天，為因應連續假期將有大量遊客湧向各地觀光地區，嘉義縣警察局中埔分局將派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，以維護交通安全與順暢，讓民眾歡度春節假期，相關交通疏導管制措施如下：

一、嘉義縣中埔鄉阿里山公路頂六路段，於連假期間常因下山車多造成壅塞情形，建議民眾從阿里山下山要北上的民眾，小車可以行駛嘉126之2、126之1、126線接台3線至國道3號竹崎交流道北上，大車可走台3線接166線到國道3號竹崎交流道，另上山車流替代道路可從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。

二、於115年2月19日（初三）、2月20日（初四）13時至18時，本分局配合交通部高速公路局實施北上匝道高乘載管制措施，管制地點共2處:

(一)國道3號中埔交流道北上匝道入口。

(二)台82線東向往國道3號水上系統北上匝道入口。

(三)相關管制措施可至高速公路局官網查詢。

中埔分局提醒：

一、本轄連假期間熱門景點為番路鄉紫雲寺、觸口龍隱寺及牛埔仔愛情大草原等，中埔分局於春節連續假期均有規劃警力加強交通疏導，請用路人務必遵守交通規則及現場交通員警指揮並多加利用替代道路分散車流，俾使春節連假期間各主要道路交通順暢。

二、請民眾事先做好行前規劃，避免因道路壅塞影響出遊好心情，另駕駛人於行駛時切勿疲勞駕駛及注意本身行車安全。