　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

▲▼ 春節連續假期國道高乘載管制 。（圖／中埔分局提供）

▲中埔分局警方提醒春節連續假期國道高乘載管制 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年農曆春節連假長達9天，為因應連續假期將有大量遊客湧向各地觀光地區，嘉義縣警察局中埔分局將派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，以維護交通安全與順暢，讓民眾歡度春節假期，相關交通疏導管制措施如下：

一、嘉義縣中埔鄉阿里山公路頂六路段，於連假期間常因下山車多造成壅塞情形，建議民眾從阿里山下山要北上的民眾，小車可以行駛嘉126之2、126之1、126線接台3線至國道3號竹崎交流道北上，大車可走台3線接166線到國道3號竹崎交流道，另上山車流替代道路可從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。

▲▼ 春節連續假期國道高乘載管制 。（圖／中埔分局提供）

二、於115年2月19日（初三）、2月20日（初四）13時至18時，本分局配合交通部高速公路局實施北上匝道高乘載管制措施，管制地點共2處:
(一)國道3號中埔交流道北上匝道入口。
(二)台82線東向往國道3號水上系統北上匝道入口。
(三)相關管制措施可至高速公路局官網查詢。

中埔分局提醒：
一、本轄連假期間熱門景點為番路鄉紫雲寺、觸口龍隱寺及牛埔仔愛情大草原等，中埔分局於春節連續假期均有規劃警力加強交通疏導，請用路人務必遵守交通規則及現場交通員警指揮並多加利用替代道路分散車流，俾使春節連假期間各主要道路交通順暢。

二、請民眾事先做好行前規劃，避免因道路壅塞影響出遊好心情，另駕駛人於行駛時切勿疲勞駕駛及注意本身行車安全。

▲▼ 春節連續假期國道高乘載管制 。（圖／中埔分局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

聖馬爾定醫院攜手長庚科大　推動護理人才共育新里程

台東成功警交通大執法　全面強化年節交通秩序

嘉義縣各界聯合慰問中埔分局　警民攜手守護治安

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

聖馬爾定醫院攜手長庚科大　推動護理人才共育新里程

台東成功警交通大執法　全面強化年節交通秩序

嘉義縣各界聯合慰問中埔分局　警民攜手守護治安

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

過年放煙火先看清！違規罰15萬

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」創新造景美化環境

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

更多熱門

相關新聞

台中市警局春節啟動「機動派出所」

台中市警局春節啟動「機動派出所」

春節將至，台中市警局在新春期間期間提升見警率，將在市區交通要道、治安重點區域及觀光熱點，啟動「機動派出所」，除保護治安、疏導交通，也提供走失協尋、迷路、詐騙防範等即時協助，實施日期從9日至23日止。

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

春節連假　東港警鎖定碼頭+市場全面疏導交通

春節連假　東港警鎖定碼頭+市場全面疏導交通

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

關鍵字：

嘉義縣交通春節管制阿里山路況高乘載管制交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面