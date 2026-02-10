陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

▲大陸兩間央企整合成立新公司，欲保障產業及供應鏈安全。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

中國物流集團與中國電氣裝備昨（9）日在北京舉行揭牌儀式，合資成立「中國物流集團裝備物流有限公司」。該公司將聚焦能源裝備物流與特種大件物流領域，以保障產業鏈、供應鏈安全為核心任務，強化裝備物流在大陸國家能源與產業體系中的支撐角色。

《環球時報》報導，該公司未來將鎖定能源裝備物流和特種大件物流「雙一流」目標，致力於打造涵蓋輸配電設備全生命週期的客製化服務體系，並透過科技創新推動裝備物流新質生產力發展，以支撐國家能源戰略與現代化產業體系建設。

中國電氣裝備黨委副書記、總經理閆華鋒表示，期待新公司發揮資源整合優勢，加快建構技術先進、安全可靠、運行高效的現代化裝備物流體系，並探索物流業與製造業深度融合的創新路徑，推動裝備物流朝數位化、智慧化、綠色化升級，支撐高端裝備「走出去」，在維護產業鏈與供應鏈穩定中展現央企責任。

中國物流黨委副書記、總經理徐鴻則提到，合資公司將結合中國電氣裝備在產業鏈中的核心地位，以及中國物流在網路、技術與綜合服務方面的優勢，推動供應鏈上下游一體化整合，實現物流降本、提質、增效，同時深化科技創新，促進現代物流與裝備製造領域新質生產力發展。

公開資訊顯示，中國物流於為大陸國務院國資委直接監管的中央企業，業務涵蓋製造業、工程、國際、冷鏈、危險品物流及戰略物資儲備等領域。中國電氣裝備則於2021年由多家電力裝備央企重組成立，業務橫跨發電、輸配電、綜合能源服務、儲能及工業自動化等多個電力與能源相關領域。