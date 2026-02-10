　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

▲▼ 2月9日至10日、2026年、對台工作會議、在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。 。（圖／翻攝 新華社 ）

▲2月9日至10日，2026年對台工作會議在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖／翻攝 新華社 ）

記者任以芳／綜合報導

中共2026年對台工作會議9日至10日在舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話，過去兩年未提及「兩岸一家親」出現在今年會議。王滬寧特地指出，要有高度責任感和使命感做好對台工作，要秉「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，完善惠及台胞台企政策措施。

王滬寧表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

王滬寧表示，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。

相較去年（2025年）對台工作會議重點，王滬寧強調，「要堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，『塑造』祖國必然統一大勢。」

針對兩岸交流合作，王滬寧去年則說，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

談及台海情勢，王滬寧指出，要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

大陸熱門新聞

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒 雙手剝開蘋果如小菜一碟

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

灶王爺身世大解密！　

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

更多熱門

相關新聞

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

輝達台灣總部落腳北士科，權利金122億元日前敲定談成，台北市副市長李四川今（10日）上午出席市政會議前受訪表示，相關合約資料都已送到美國輝達，到目前為止都相當順利，明天應該可以簽約；與輝達的合約簽訂後，自己就會說明後續動向決定，「侯友宜的政績值得我學習。」

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

2026台灣燈會3月2日起實施交通管制　接駁及停車場資訊一次看

2026台灣燈會3月2日起實施交通管制　接駁及停車場資訊一次看

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

關鍵字：

王滬寧兩岸一家親對台工作九二共識台海和平2026

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面