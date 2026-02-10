隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

▲2月9日至10日，2026年對台工作會議在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖／翻攝 新華社 ）

記者任以芳／綜合報導

中共2026年對台工作會議9日至10日在舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話，過去兩年未提及「兩岸一家親」出現在今年會議。王滬寧特地指出，要有高度責任感和使命感做好對台工作，要秉「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，完善惠及台胞台企政策措施。

王滬寧表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

王滬寧表示，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。

相較去年（2025年）對台工作會議重點，王滬寧強調，「要堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，『塑造』祖國必然統一大勢。」

針對兩岸交流合作，王滬寧去年則說，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

談及台海情勢，王滬寧指出，要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。