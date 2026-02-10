　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人認為，會說台語、客語是不忘本的表現。有網友表示，日前帶孩子到百貨公司，上廁所時用國語提醒孩子洗手，卻被一名路人阿嬤當場指責「不說台語很可悲」，讓她當下相當錯愕，「台灣不是只有閩南人好嗎？別鬧了…數落路人真的莫名其妙」，經歷曝光引發討論。

原PO在 Dcard 發文「在百貨公司跟孩子講國語被一個路人阿嬤說很可悲」，提到當天帶孩子到百貨公司上廁所，在洗手台邊用國語提醒孩子「手手伸出來喔，兩手都要洗到」，只是一般的親子互動，沒想到卻成了被指責的理由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路人阿嬤嗆「可悲」：要跟小孩多說台語

兩人洗完手後，她正抱著孩子轉身抽擦手紙時，旁邊一名阿嬤突然開口說「現在的人都不說台語了，跟小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」，甚至直接對她說「要跟小孩多說台語」，讓她感到相當無言。

她表示，自己當下並沒有生氣，但也不想被一名陌生人指責如何教育孩子，因此在踏出廁所前，轉頭用客家話回了一句「我是客家人」。她也補充，自己其實會國語、客家話，也聽得懂一些台語，家中語言本來就是混著使用，認為台灣並不只有單一族群，隨意數落路人真的很不妥。

對此，網友們紛紛力挺原 PO，直指這類行為讓人反感，「還有超討厭碰到很摳的人，就自以為幽默地開玩笑說很『客家』」，一點都不好笑」、「這樣是真的很討厭，而且有閩南霸權的感覺，我自己是閩南人都受不了了」、「這種人就像捷運上的博愛座魔人，單純是為搞事而搞事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

英語系碩班3人報名「僅1人應考」教授嘆：該提早退休了！網點2原因

星宇航空進場重飛未依SOP　民航局開罰60萬元

跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」　2/14開賣贈景點門票

星宇航空A350-1000今首航東京　桃園機場水門禮迎新機

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟「好可怕」：不配當醫師　

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

英語系碩班3人報名「僅1人應考」教授嘆：該提早退休了！網點2原因

星宇航空進場重飛未依SOP　民航局開罰60萬元

跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」　2/14開賣贈景點門票

星宇航空A350-1000今首航東京　桃園機場水門禮迎新機

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟「好可怕」：不配當醫師　

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

生活熱門新聞

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

饒舌歌手自爆妻外遇　親拍片否認家暴

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

花蓮32年包心粉圓熄燈！老闆娘親揭原因

威力彩飆13.5億　3招提升偏財運

更多熱門

相關新聞

妹子日本獨旅　遇電梯怪男「果斷走樓梯」

妹子日本獨旅　遇電梯怪男「果斷走樓梯」

一名女網友表示，自己日前到日本展開獨旅，沒想到卻在溫泉旅館遇上讓她至今回想仍心有餘悸的經歷。她指出，要從溫泉離開時，遇到一名男子多次在門口出入，讓她瞬間有所警覺，決定不搭電梯、走樓梯迅速回房。許多網友紛紛點頭，認為她的決定很正確。

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼

工作出包被冷凍！他沒事做「卻被加薪3次」

工作出包被冷凍！他沒事做「卻被加薪3次」

她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

把口罩放口袋！她拉褲子「刮出16公分傷口」

把口罩放口袋！她拉褲子「刮出16公分傷口」

關鍵字：

台語客語母語語言Dcard

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面