跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人認為，會說台語、客語是不忘本的表現。有網友表示，日前帶孩子到百貨公司，上廁所時用國語提醒孩子洗手，卻被一名路人阿嬤當場指責「不說台語很可悲」，讓她當下相當錯愕，「台灣不是只有閩南人好嗎？別鬧了…數落路人真的莫名其妙」，經歷曝光引發討論。

原PO在 Dcard 發文「在百貨公司跟孩子講國語被一個路人阿嬤說很可悲」，提到當天帶孩子到百貨公司上廁所，在洗手台邊用國語提醒孩子「手手伸出來喔，兩手都要洗到」，只是一般的親子互動，沒想到卻成了被指責的理由。

路人阿嬤嗆「可悲」：要跟小孩多說台語

兩人洗完手後，她正抱著孩子轉身抽擦手紙時，旁邊一名阿嬤突然開口說「現在的人都不說台語了，跟小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」，甚至直接對她說「要跟小孩多說台語」，讓她感到相當無言。

她表示，自己當下並沒有生氣，但也不想被一名陌生人指責如何教育孩子，因此在踏出廁所前，轉頭用客家話回了一句「我是客家人」。她也補充，自己其實會國語、客家話，也聽得懂一些台語，家中語言本來就是混著使用，認為台灣並不只有單一族群，隨意數落路人真的很不妥。

對此，網友們紛紛力挺原 PO，直指這類行為讓人反感，「還有超討厭碰到很摳的人，就自以為幽默地開玩笑說很『客家』」，一點都不好笑」、「這樣是真的很討厭，而且有閩南霸權的感覺，我自己是閩南人都受不了了」、「這種人就像捷運上的博愛座魔人，單純是為搞事而搞事。」