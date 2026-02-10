台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

▲內政部今（10日）公布2026年1月戶口統計資料，台灣人口數為2328萬9045人，與上年同月比較減少10萬7004人，平均每天減少293.16人，與上月比較減少1萬87人，連續25個月負成長。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

內政部今（10日）公布2026年1月戶口統計資料，台灣人口數為2328萬9045人，與上年同月比較減少10萬7004人，平均每天減少293.16人，與上月比較減少1萬87人，連續25個月負成長。其中，65歲以上人口數為469萬2484人，占20.15%，1月出生數為8723人，較上月減少304人，1月人口死亡數為1萬7529人，較上月增加79人。

根據內政部戶口統計資料，115年1月底人口數為2328萬9045人，與上年同月比較減少10萬7004人（-0.46%），平均每天減少293.16人，與上月比較則減少1萬87人（-0.04%）。

就縣市別，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.67%，其次為新竹縣0.37%，再其次為臺中市0.23%；人口減少最多為金門縣3.03%，其次為連江縣2.16%，再其次為臺北市2.08%。

至於新生兒部分，115年1月出生數為8723人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.41‰，較上年同月減少772人（-8.13%），較上月減少304人（-3.37%）。

就縣市別，粗出生率最高為雲林縣6.23‰，其次為臺東縣6.05‰，再其次為桃園市5.50‰；最低為基隆市2.65‰，其次為嘉義縣3.21‰，再其次為金門縣3.55‰。

至於死亡數部分，115年1月人口死亡數為1萬7529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.86‰，較上年同月增加2511人（+16.72%），較上月增加79人（+0.45%）。

就縣市別，粗死亡率最高為嘉義縣12.45‰，其次為花蓮縣12.35‰，再其次為雲林縣12.25‰；最低為新竹市6.22‰，其次為金門縣6.60‰，再其次為連江縣6.91‰。

進一步分析，115年1月底0至14歲人口數為267萬5210人，占總人口比率11.49%；15至64歲人口數為1592萬1351人，占68.36%；65歲以上人口數為469萬2484人，占20.15%；至於20歲以上人口數則為1964萬2,980人，占84.34%。

就縣市別，0至14歲人口比率最高為新竹市15.12%，最低為金門縣7.70%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.28%，最低為臺北市63.80%；65歲以上人口比率最高為臺北市24.26%，最低為新竹縣15.15%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.58%，最低為新竹市79.76%。