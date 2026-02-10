星宇航空進場重飛未依SOP　民航局開罰60萬元

▲星宇航空JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，觸發近地告警作動。（示意圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，觸發近地告警作動。民航局近日公告裁罰結果，針對星宇航空處以60萬元罰鍰，另對機師及副機師分別開罰12萬元及6萬元，並立即改善處分。

星宇航空去年3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，又因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，所幸機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。

根據民航局最新裁罰資訊，星宇航空JX789航班去年3月3日於重飛期間，組員發生操作疏失，導致觸發接近地面警告，且發生飛機外型超速的異常事件，針對星宇航空違反民用航空法第40條第1項規定，處以罰鍰60萬元處分。

另外，針對機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，處以罰鍰12萬元，並立即改善處分。針對副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條規定，處以罰鍰6萬元，並立即改善處分。

星宇航空表示，星宇航空將配合主管機關裁決辦理，維護飛安為航空公司首要任務，會持續強化飛行員訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。