觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」　2/14開賣贈景點門票

▲觀光署推出「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，帶動嘉義在地住宿及消費。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義登場，交通部觀光署宣布，推出限量1,000套「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，結合台鐵3日周遊券、都會捷運、台灣好行及阿里山林鐵等交通及景點，預計2月14日至3月15日販售。

觀光署表示，「Taiwan PASS台灣燈會限定版」結合台鐵3日周遊券，及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，並加贈嘉義熱門景點門票7選1，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等。

觀光署表示，「Taiwan PASS台灣燈會限定版」購買後須於1年內開卡，開卡後具有1年效期，一旦開始使用、兌換商品，應於7日內使用完畢，贈送的「嘉義熱門景點門票」則自購買後起算1年效期，鼓勵民眾將行程從燈區現場延伸至周邊景點，並將天數拉長為「3天2夜深度國旅」，帶動嘉義在地住宿、餐飲及消費。

觀光署也說，台灣燈會舉辦期間適逢阿里山櫻花季，是春遊的好時機，旅客可利用「Taiwan PASS台灣燈會限定版」無縫串聯鐵路與在地交通，搭乘阿里山林鐵或台灣好行阿里山線，上山探訪森林步道與櫻花林，規劃「夜觀燈會＋日賞櫻花」雙主題行程，觀光署未來也將持續透過「Taiwan PASS × 大型活動」推動跨區域旅遊。

▲觀光署推出限量「Taiwan PASS台灣燈會限定版」。（圖／觀光署提供）※點圖放大