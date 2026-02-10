　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

▲▼日本青森縣規模7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本青森縣去年發生規模7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，能量蓄積恐已達到引發規模9巨大地震的極限。專家憂心指出，距離上次大地震已過去400年，呼籲民眾必須重新審視對強震與大海嘯的防災準備。

地殼觀測數據驚人　板塊固著點「應力蓄積」達極限

根據NHK報導，由東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，自2019年起在千島海溝海底設置GPS觀測點，進行為期5年的追蹤調查。結果發現，海側板塊每年向陸地方向移動約8公分，而位於海溝軸附近的陸側板塊竟也以同步速度移動。

這項數據證實，兩大板塊在海溝深處正緊緊「黏在一起」，形成所謂的「固著域」。研究團隊分析，若從17世紀那場巨大地震發生後起算，這種每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前所蓄積的變形能（應力），可能已足以引發讓板塊劇烈位移的「規模9等級」超強地震。

30年內發生率最高達40%　規模恐超乎想像

事實上，政府地震調查委員會早已示警，千島海溝沿線在未來30年內，發生芮氏規模8.8以上巨大地震的機率落在「7%至40%」之間。由於上次發生大規模地震已是400年前的事，能量釋放的壓力迫在眉睫。

研究人員指出，過去僅能透過陸地上的觀測點來推估，難以掌握遠離陸地的「海溝軸」現況。一旦海溝軸附近的固著域發生一次性大規模位移，極大機率會引發如同「東日本大震災」等級的大海嘯，對沿岸造成毀滅性打擊。

專家憂記憶淡忘　呼籲重啟海嘯防範意識

東北大學災害科學國際研究所助教富田史章強調，2011年震災至今已過去近14年，社會大眾的記憶正逐漸淡化。他沉痛呼籲，觀測結果顯示「同等級的巨大地震隨時可能發生」，民眾與政府應意識到此可能性，並盡早檢視各項事前防災對策。

目前研究團隊計畫將觀測範圍擴大至北海道十勝近海，以更精確地掌握這頭地底下「沉睡巨獸」的最新動向。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

自民黨大勝將解除封印！高市早苗表明「挑戰修憲」　日媒分析困境

客機WiFi驚見「恐怖份子」！戰機緊急升空　竟是屁孩惡作劇

北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

自民黨大勝將解除封印！高市早苗表明「挑戰修憲」　日媒分析困境

客機WiFi驚見「恐怖份子」！戰機緊急升空　竟是屁孩惡作劇

北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

【這就是鋼鐵小孩嗎】妹妹溜滑梯用臉煞車！愜意起身：我沒事

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

高市大勝「習陷入兩難局面」

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

飛機起飛前　警察衝機艙逮捕戀童癖機師

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

南韓一名身兼AV女優、女模的情色級美艷網紅Ain，其所經營的X帳戶曾分享多支男女交媾的色情影片，先前更公然出沒首爾市江南區狎鷗亭、弘大商圈等鬧區，以全裸之姿穿上「摸乳箱」任由行人撫弄胸部。

台鐵砸77.99億推「宜花東鐵路」安全提升　拚120年前完工

台鐵砸77.99億推「宜花東鐵路」安全提升　拚120年前完工

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

韓330萬公升儲油槽爆炸　火焰「直衝天際」

韓330萬公升儲油槽爆炸　火焰「直衝天際」

千島海溝地震北海道日韓要聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

