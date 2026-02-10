北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

▲日本青森縣去年發生規模7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，能量蓄積恐已達到引發規模9巨大地震的極限。專家憂心指出，距離上次大地震已過去400年，呼籲民眾必須重新審視對強震與大海嘯的防災準備。

地殼觀測數據驚人 板塊固著點「應力蓄積」達極限

根據NHK報導，由東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，自2019年起在千島海溝海底設置GPS觀測點，進行為期5年的追蹤調查。結果發現，海側板塊每年向陸地方向移動約8公分，而位於海溝軸附近的陸側板塊竟也以同步速度移動。

這項數據證實，兩大板塊在海溝深處正緊緊「黏在一起」，形成所謂的「固著域」。研究團隊分析，若從17世紀那場巨大地震發生後起算，這種每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前所蓄積的變形能（應力），可能已足以引發讓板塊劇烈位移的「規模9等級」超強地震。

30年內發生率最高達40% 規模恐超乎想像

事實上，政府地震調查委員會早已示警，千島海溝沿線在未來30年內，發生芮氏規模8.8以上巨大地震的機率落在「7%至40%」之間。由於上次發生大規模地震已是400年前的事，能量釋放的壓力迫在眉睫。

研究人員指出，過去僅能透過陸地上的觀測點來推估，難以掌握遠離陸地的「海溝軸」現況。一旦海溝軸附近的固著域發生一次性大規模位移，極大機率會引發如同「東日本大震災」等級的大海嘯，對沿岸造成毀滅性打擊。

專家憂記憶淡忘 呼籲重啟海嘯防範意識

東北大學災害科學國際研究所助教富田史章強調，2011年震災至今已過去近14年，社會大眾的記憶正逐漸淡化。他沉痛呼籲，觀測結果顯示「同等級的巨大地震隨時可能發生」，民眾與政府應意識到此可能性，並盡早檢視各項事前防災對策。

目前研究團隊計畫將觀測範圍擴大至北海道十勝近海，以更精確地掌握這頭地底下「沉睡巨獸」的最新動向。