政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

▲台南市議員陳怡珍要求市府遵守樹谷園區的產業別限制，千萬不能在不能出現火力發電廠的地方出現火力發電廠。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員陳怡珍。（資料照／記者林東良翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃的胞妹、市議員陳怡珍今（10日）在姊姊、民進黨台南市長提名人陳亭妃及北區里長陪同下，正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。陳亭妃表示，面對即將到來的選戰，團結是最重要的力量。

陳亭妃指出，陳怡珍連任四屆議員，連續四次參與黨內初選均以民調第一名獲得提名，歷次大選也都獲得鄉親高度肯定，第四屆連任議員也都是以第一名高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，不少里長都見證她清晨送車、走訪社區的日常，是一步一腳印累積的信任。

陳亭妃表示，身為市長參選人，必須在能力範圍內思考如何讓黨內初選競爭更加單純，北區與中西區是她最熟悉，也是政治與人生的起點，目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度，經姊妹充分討論後，決定以大局考量、整體選情為優先，陳怡珍將退出這場議員選戰，全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

陳怡珍表示，感謝16年來支持她的市民與基層夥伴，外界普遍認為她不論初選或大選，連任議員並不困難，但在市長初選過後，為了團結讓更多黨內優秀夥伴有參與的空間，她必須做出不參選連任的艱難決定。她強調，服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，她對台南的愛、基層的承諾都不會改變，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，「因為我們不止2026要贏，更要打下底氣，讓2028賴總統連任在台南的得票率超過2024賴總統在台南的得票率，因為我們有共同的使命，就是要讓台南繼續大步向前」。

 
