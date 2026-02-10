22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

▲傑夫·強森的女兒疑遭丈夫謀殺。（圖／翻攝臉書Julie Johnson）



記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州發生駭人案件，共和黨籍州長參選人傑夫·強森（Jeff Johnson）突然宣布暫停2026年州長競選活動，原因是他的22歲女兒疑似遭到親夫謀殺。

持刀攻擊 公寓1死1傷

CBS等美媒報導，聖克勞德市（St. Cloud）警方7日晚間接獲報案，緊急趕赴案發公寓時，發現22歲的哈莉（Hallie Marie Tobler）身中多刀身亡。

她的丈夫、23歲的迪倫（Dylan Michael Tobler）也被發現倒臥現場，身上傷勢嚴重，被研判為持刀自殘所致。

▼傑夫·強森（右1）已經宣布暫停競選活動。圖為他與家人合影。（圖／翻攝臉書Julie Johnson）



丈夫殺妻後輕生 送醫救回一命

警方調查研判，迪倫持刀殺害妻子後，畏罪自殺未遂。

中西部法醫辦公室相驗後確認，哈莉死因為「多處刺傷」。迪倫的傷勢危及生命，送醫搶救仍一度命危，但目前已轉為穩定，正在接受治療，並受到警方嚴密監控，預期面臨謀殺罪指控。

明尼蘇達州共和黨9日發布聲明證實，強森的女兒在一起暴力犯罪中遇害，而他因此決定暫停競選活動，「沒有任何話語能夠充分表達傑夫與其家庭的悲痛，失去孩子的痛苦難以想像，我們請求所有明尼蘇達州民，在這段艱難時刻為強森家族祈禱。出於對家屬的尊重，傑夫已暫停州長競選，我們也感謝第一線救援人員與執法單位的付出。」

強森曾任聖克勞德市議員，於2025年3月宣布角逐共和黨州長提名，競選主軸聚焦在打擊犯罪、移民管制與詐欺防制。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。



請給自己機會，自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。