地方 地方焦點

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

▲▼花蓮鳳林「校長夢工廠」與教育公園揭牌啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮鳳林「校長夢工廠」與教育公園揭牌啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台灣校長密度最高的小鎮——花蓮縣鳳林鎮，10日舉行「校長夢工廠」與教育公園的揭牌啟用典禮，讓這座承載台灣教育史獨特篇章的百年官舍，在歷經環境再造與重新策展後，以嶄新姿態對外開放，象徵鳳林客庄教育價值的永續傳承。典禮中同步移交予鳳林鎮公所，未來由公所持續營運，場域將於過年前完工，讓過年期間鄉親、外地返鄉遊子、觀光客多一處新亮點。

▲▼花蓮鳳林「校長夢工廠」與教育公園揭牌啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，鳳林孕育出百位校長的傳奇，源自客家子弟「耕讀傳家」的精神底蘊。本次場域再造不僅修復了歷史建築，更以人文、自然、信念為核心的「人生三本書」景觀設計，將教育公園形塑為一處開放且具啟發性的閱讀室，引導民眾在行走其間，感受空間與環境所傳遞的教育意涵。民眾可透過校長生命語錄與訪談影像汲取精神養分，藉由互動裝置體驗教育決策的思辨歷程，並從打字機、謄寫版等珍貴文物中，見證台灣教育邁向現代化的重要印記。這不僅是硬體的提升，更是讓鳳林深厚的文教底蘊在當代語境中重現，逐步構築一條串聯歷史、文化與未來的客庄教育廊帶。

▲▼花蓮鳳林「校長夢工廠」與教育公園揭牌啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼承載台灣教育史的百年官舍，歷經環境再造與重新策展後，以嶄新姿態對外開放。

客家事務處處長潘乾鑑指出，本工程透過中央與地方資源整合，成功優化了教育公園整體空間，未來將以校長夢工廠作為「鳳林客庄文化教育一條街」的核心主軸，串聯周邊人文景點與綠色動線，發展低碳旅遊與深度文化體驗，透過點、線、面的整合，提升鳳林觀光品質，促進地方經濟與社區共好，落實縣府對客家文化深耕與永續經營的承諾。

▲▼花蓮鳳林「校長夢工廠」與教育公園揭牌啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府表示，將持續推動空間改善，讓大眾以更具文化深度的方式親近城市的歷史脈絡與自然風貌。

典禮貴賓雲集，包括客家委員會委員李惠敏、客家委員會產業經濟處處長陳瑞榮、立法委員傅崐萁辦公室主任陳威誠、鳳林鎮民代表會主席龍春文、花蓮縣政府客家發展會報委員鍾蕙伃、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員林品仰、林則葹、以及多位花蓮縣受訪校長、地方代表、里長與地方仕紳等人皆共襄盛舉。

