星宇航空A350-1000今首航東京　桃園機場水門禮迎新機

▲星宇航空A350-1000今首航。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空第一架A350-1000於今天首次載客飛航，以JX802航班自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），也是首架國籍A350-1000首航，桃園機場更安排水門禮迎接新機。

星宇航空表示，今於桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，並讓旅客在登機前享受統一超商CITY PRIMA精品咖啡，CITY PRIMA也為此次首航設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，並在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園機場以水門禮迎接星宇航空A350-1000新機首航。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也說，此次首航提供旅客專屬紀念好禮，包括Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙。

星宇航空表示，A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，今年總計交付6架，未來將逐步投入更多長程航線營運。

▲星宇航空今於桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動。（圖／星宇航空提供）

另外，中華航空日前也向波音公司採購18架787-9以及6架787-10客機，預計今年至2028年逐步交機，其中，今年最快3月起交機、6月上線服務，全年有望交付3至5架，陸續派飛區域、紐澳及長程航線。