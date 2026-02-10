兒遭4同學雨傘戳臀、倒落葉！家長控師冷眼滑手機　安親班駁斥

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名小一男童在等待安親班接送時，遭到4名同學無故追打，不只用雨傘戳屁股、拉褲子，還倒落葉在男童身上，家長得知後氣炸，控訴安親班老師見狀後卻只在旁滑手機而無作為，今（10）日出動貨車停放在安親班前抗議。園方則澄清，老師當下有制止並非不作為，但不滿家長動作頻頻，還透過議員施壓，意圖要讓安親班關門大吉，希望所有爭議交由法律程序處理。

事發在去年3月7日，一名就讀國小一年級男童下課放學後，到校門口等待安親班接送，卻遭到安親班4名同班同學以樹枝攻擊腰部，造成瘀青。不到5天，男童坐著寫功課，又被4名同學以雨傘戳屁股多達50次，還強拉褲子、將垃圾桶落葉倒在身上，男童覺得委屈才跟媽媽反應，家長氣炸通報校方，全案進入霸凌程序，經過2個月調查，確認霸凌事件成立，但施暴方家長卻未道歉，聲稱是「開玩笑」。

受害家長表示，孩子受霸凌時，曾向現場擔任安親班集合老師的大學工讀生求救，但工讀生並未制止或介入處理，持續滑手機達30分鐘之久，明顯違反照護學生責任。而她在6月下旬前往安親班接送小孩時，卻「誤入鴻門宴」，在未被告知的前提下，安親班逕自邀請她和加害家長到辦公室對話，試圖息事寧人。

家長痛訴，在霸凌案件成立後，她也建議安親班應讓施暴學生離開安親班或分班，沒想到同年10月，霸凌者的哥哥又在國小放學時，對兒子做出踢腳行為，家長向安親班反應後，園方未表達關心和後續處理方式，而施暴學生仍在原班上課、失職工讀生也持續待在安親班工作，自己的小孩受霸凌卻要留在家裡自學，不明白這是什麼邏輯？只好停止安親班課程，並在地方社團發文，提醒其他家長注意。

安親班園長則認為家長誇大事實，已提告侵權、散佈不實言論，案件正在訴訟當中，園方也反控該名家長找議員施壓、政府機關來找碴，不斷地凌遲她，意圖要讓安親班「關門大吉」，從去年10月起，連續3個月經常有教育局、工務局、消防局來稽查，讓她忙得焦頭爛額、心很累，但所有稽查卻查無不法。

園長強調，每一個孩子都有受教權，孩子當下也已經修正自己的行為，安親班也將男童和施暴男童分班，但家長卻堅持要將其中一名男童開除，她認為身為現代教育家，只要不滿足家長的需求就會被公審，但她想問家長，「妳的需求是合情合法？還是只是情緒的不滿足？」

高雄市教育局表示，去年3月接獲疑似校園霸凌事件檢舉書，即依《校園霸凌防制準則》調查，學校並依調查結論，針對相關學生進行個別輔導評估與輔導處遇措施，並請導師持續追蹤關懷學生狀況。

針對安親班隨車人員未能於第一時間察覺並有效介入處置，教育局表示，已要求業者全面檢討人員管理機制，強化教職員工兒少保護知能與班級經營管理訓練，提升對學生衝突事件之即時應變能力。市府各局處及教育局亦多次派員到班進行班務及公共安全稽查，並加強安全宣導。事發後，補習班即採取隔離措施，將相關學生分開上課，避免再次接觸，但該名學生仍決定於同年10月離班，補習班亦已依規定完成退費作業。