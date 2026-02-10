　
社會 社會焦點 保障人權

生產當天驚見「孕妻偷吃照」！3個月前還在摩鐵開房　綠帽夫怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北人夫在新生兒降臨的那天，得知妻子孕期出軌，怒將妻子告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

新北一名人妻因懷孕回娘家待產，與丈夫分隔兩地，經常對丈夫表示要去找閨蜜玩，丈夫也不疑有他，直到妻子生產那天，丈夫看了她的手機相簿，驚覺妻子竟頻頻到台中和一名陌生男子約會，直到妻子生產前3個月，兩人還在旅館開房，拍下擁抱接吻、摸胸的親密照，丈夫憤而將妻子告上法院。全案經台中地院審理，法官判定妻子侵害配偶權，要賠20萬元。

判決指出，阿杰(化名)與妻子小萱(化名)在2023年11月下旬結婚，婚後阿杰忙於開店賺錢，因擔心懷孕的小萱需承受身心靈不舒服，便同意不讓小萱工作，讓她回娘家休養，雙方透過手機分享生活，婚姻生活看似幸福美滿。

然而從2024年4月後，小萱就常表示要去台中找一名暱稱「尼尼」的女性閨蜜玩，阿杰也沒多想，直到同年10月陪小萱到醫院待產時，他使用小萱的手機，竟發現相簿內有多張小萱和一名陌生男子的親密照，拍照時間和小萱南下找「尼尼」的時間吻合，才驚覺自己被綠。

照片顯示，從4月後，小萱經常騙阿杰要南下找「尼尼」玩、要去上課，其實都在和小王約會，兩人不僅前往台南逛夜市、開房過夜、看電影，直到7月26日到29日間，小萱都還挺著大肚子和小王在旅館開房，兩人有接吻擁抱摸胸的畫面，8月小萱生日，更甜蜜勾著小王的手慶生。阿杰質問小萱後，小萱也坦承和男子上床，阿杰憤而對小萱提告求償50萬元。

全案審理時，小萱全盤否認外遇，表示阿杰謊稱自己「看到血會暈」，不願入內陪伴，趁著她正處在生產的極度疼痛中時，背叛她的信任，以猜測手機密碼的方式解鎖她的手機，私自翻拍手機相本，已嚴重侵害她的隱私權，這樣的蒐證應不能當成證據，另外阿杰說她開房間、發生性行為，都是阿杰自己在臆測。

法官檢視證據，發現小萱僅穿細肩帶襯裙或兩截式泳衣，和男子在房間或浴缸前合照，男子時而伸手環抱，時而把手伸進小萱衣內摸胸，小萱也主動親吻男子，可見兩人曾多次出遊且互動親密，判定小萱已侵害配偶權，要賠阿杰20萬元。可上訴。

台北市某社會住宅吳姓女子，因與鄭姓女鄰居長期不睦，在前台北市長柯文哲因京華城案遭裁定羈押禁見的新聞曝光後，盜用鄭女臉書上的柯基犬照片進行後製，以「柯羈」諧音嘲諷。鄭女不滿愛犬照片遭未經授權重製並公開傳輸，提告違反《著作權法》並求償30萬元。台北地方法院審理後，判吳女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，並附帶民事賠償5,000元，全案可上訴。

孕期出軌 法院判決 配偶權侵害 新北新聞 家庭糾紛

