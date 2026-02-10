快訊／疑低溫奪命！赤腳男衣著單薄...陳屍彰化藝術館後方廣場

▲1名男子倒臥在彰化藝術館後方，警消獲報到場確認男子明顯死亡。（圖／翻攝自彰化踼爆網）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣中山路二段(彰化藝術館後方)今(10)日中午驚傳死亡案件，警消於中午12時47分接獲通報，指稱有民眾倒臥路邊、疑似失去生命跡象，消防局立即派遣救護車與人員趕赴現場查看，發現一名約54歲的許姓男子不明原因倒臥在地，已無呼吸心跳，經救護人員評估後確認明顯死亡，未再送醫搶救。昨日晚間彰化約15度，死者衣著單薄、未穿著鞋襪，死因是否為低溫猝死仍待進一步調查釐清。