客機WiFi驚見「恐怖份子」！戰機緊急升空　竟是屁孩惡作劇

▲匈牙利廉價航空公司「威茲航空」（Wizz Air）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

匈牙利廉航「威茲航空」（Wizz Air）發生驚險事件，一架客機從英國倫敦飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）時，機上WiFi熱點竟被改名為「恐怖份子」（terrorist），驚動戰機緊急升空，最後才發現是頑皮小孩的惡作劇。

機上驚見「恐怖份子」 WiFi名稱引恐慌

《鏡報》、《太陽報》報導，威茲航空W95301航班從倫敦盧頓機場（Luton Airport）起飛不久後，機上乘客就發現WiFi清單中，赫見名為「恐怖份子」的熱點，驚慌之下立即向空服員通報。

機組人員隨即通知以色列安全部門，當局將此視為潛在威脅，派遣戰鬥機升空戒備。

以色列戰機升空 評估無威脅

FlightRadar飛航追蹤資料顯示，該客機在地中海上空、賽普勒斯（Cyprus）南方盤旋了3圈，讓以色列戰機與安全單位評估情勢。

最終，飛機安全降落在以色列本古里安機場（Ben-Gurion Airport），但全體乘客一下機就遭遇偵爆犬和安全人員嚴密檢查。

以色列機場管理局（Israel Airports Authority）向《以色列時報》證實，由於機上疑似發生異常行為，安全部隊按照此類案件的處理程序採取行動，但「飛機降落後，確認沒有真實威脅事件。該事件現已結束。」在此期間，特拉維夫起降航班一度暫停，所幸很快恢復正常。