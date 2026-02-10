自民黨大勝將解除封印！高市早苗表明「挑戰修憲」　日媒分析困境

▲高市早苗9日下午在自民黨總部針對眾議院選舉結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本眾議院改選8日進行投開票，自民黨在黨總裁高市早苗領軍下單獨奪得316席，不僅創下戰後罕見紀錄，也一舉跨越提議修憲所需的3分之2門檻。高市早苗透露未來將「挑戰修憲」，並盼能儘快營造舉行國民投票的條件。不過日媒分析，自民黨在參議院尚未掌握絕對優勢，修憲之路恐怕仍荊棘重重。

日本首相高市早苗昨（9）日下午在自民黨總部召開記者會，針對眾議院選舉結果發表談話。她直言，「憲法是用來說明國家理想樣貌的根本法制」，強調將著眼於國家未來，推動朝向修憲邁進的挑戰，並表明會努力營造環境，使表決修憲的國民投票能夠儘早實現。

此次眾議院選舉，自民黨在465個席次中拿下316席，超過修憲發議所需的310席門檻，也讓自民黨有機會奪回先前讓給在野黨的眾議院憲法審查會會長職位。日媒《產經新聞》指出，這意味著修憲議題在眾議院層級的主導權，可望重新由自民黨掌控，長期以來停滯不前的修憲討論，至少在眾議院將不再受阻。

不僅如此，自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等政黨，也在本次眾議院選舉政見中表態對修憲持正面態度，包括將自衛隊明確寫入憲法，以及新增「緊急事態條款」，以因應重大災害或國安危機，維新會甚至主張刪除規定「不保有戰力」的憲法第9條第2項。相關議題在眾院過關的政治條件，明顯比過去更加成熟。

然而，真正的關卡仍在參議院。

依日本現行制度，修憲必須經眾參兩院各以全體議員3分之2以上同意後，才能交付國民投票。目前參議院總席次247席，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，仍未達到165席的3分之2門檻。即便加上國民民主黨、參政黨、日本保守黨等支持修憲勢力，按會派計算約為162席，仍須爭取無黨籍議員支持，才有可能跨越門檻。

報導分析，過去即便修憲勢力在參院長期占多數，相關討論仍屢屢停滯，部分原因在於自民黨在少數執政時期，為確保法案通過，不得不顧慮在野黨與黨內護憲派立場。即使這次眾議院大勝，自民黨高層對修憲仍持審慎態度，政府某高官更直言，「修憲並不是一件容易的事」。

回顧過去，前首相安倍晉三執政時期也曾將修憲列為重大政治目標。自民黨於2018年提出的修憲草案，包含「自衛隊明文化」、「緊急事態應對」、「消除選區合併問題」、「充實教育」等四大重點，但最終因森友與加計學園爭議，以及在野黨杯葛，修憲進程無疾而終。

此外，如何營造公平的國民投票環境，也被視為一大挑戰。日本《國民投票法》規定，投票日前兩週限制電視與廣播播放修憲相關廣告，但隨著網路與社群媒體廣告盛行，相關規範仍有模糊地帶，朝野意見分歧。

自民黨內部認為，考量政治時程與參院席次結構，正式提出修憲動議的時機，可能落在2027年參議院選舉之後。至於在野黨方面，則對「高市一強」態勢提高警戒，認為執政黨權力過度集中，監督角色更顯重要。