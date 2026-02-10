　
台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟「好可怕」：不配當醫師　

▲▼ 。（示意圖／photoAC）

▲台中某醫學大學傳出有學生在實習期間拍攝患者手術過程並PO網。圖為示意圖，非當事人。（示意圖／photoAC）

記者白珈陽／台中報導

台中某醫學大學傳出有學生在實習期間，拍攝患者手術過程並PO網，引發爭議。對此，校方表示，已介入輔導學生，將強化教育機制，確保病人隱私及醫療專業倫理落實；台中市政府衛生局指出，該名學生行為恐涉及違反醫療法，若查證屬實，可處5萬元至25萬元罰鍰。

有網友在網路社群踢爆，1名某醫學大學學生，將手術室內的手術過程上傳網路，畫面攝有患者腹部、手術台刀具等醫療器具，網友怒批「好可怕，誰知道他私底下還拍了什麼或拍多少張」、「不配當醫師」等語。

台中市府衛生局指出，本案已接獲通報，並啟動行政調查，經查，涉案人員為台中某醫學大學醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局說，若查證屬實，該行為恐涉及違反醫療法第72條規定，違者將依同法第103條第1項規定，處5萬元至25萬元罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員的管理責任。

校方表示，學生於進入臨床實習前皆已完成相關規範與病人隱私教育，並依規定簽署保密協定。獲悉事件後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

02/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟「好可怕」：不配當醫師　

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟「好可怕」：不配當醫師　

在房市回歸基本面、自住客當道的趨勢下，建商表現呈現明顯分化。龍頭建商「寶佳機構」憑藉強大的推案規模，以超過568億元的總銷金額傲視群雄；而台中豪宅指標「聯聚建設」則僅憑單一建案便衝上第三。

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

台中24hrs內「21人無呼吸心跳」　108歲人瑞凍死

關鍵字：

實習醫學生病人隱私手術偷拍台中醫療法

