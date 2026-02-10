　
大陸 大陸焦點 特派現場

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

記者陳冠宇／綜合報導

大陸一名男子近日點外送飲料時，發現一張收據直接泡在杯子裡面，嚇得不敢繼續喝。在向飲料店反映狀況之後，他雖然獲得賠償，飲料店店長卻告訴媒體，紙是乾淨無菌的，就算喝了也沒事。

綜合陸媒報導，2月8日，江蘇蘇州董先生在外送平台點購「茉莉奶白」奶茶時，發現杯內竟有一張飲品退單收據。

董先生表示，這張收據是朋友在提醒之後才發現，通過吸管抵住杯壁可清晰看到內容。隨後他聯絡店家，對方稱是寒假工操作失誤所致，雙方最終協商賠償人民幣500元（約合新台幣2200元）。

董先生直言，感覺作為知名飲品店出現這種情況，已經不能用粗心去解釋了。

2月9日，當事門市店長表示，收據應該是出餐時掉進去了，飲料是對的，絕不可能把退單飲品給顧客，並強調「紙是絕對乾淨的」，掉下去時間不會太長，就算喝了也沒事，「它是無菌的」。

這不是「茉莉奶白」第一次出事，去年三月，有上海網友發文爆料，在茉莉奶白家點的奶茶，吸管插進去發現不對勁，有東西擋著，影片顯示，撕開奶茶封口後，從杯子裡抽出一整個透明塑膠袋，袋子上還有茉莉奶白的產品標籤。

隨後，茉莉奶白官方微博發布致歉聲明，表示問題源於門市在操作流程中的疏忽，導致異物未能被及時發現。

「茉莉奶白」是大陸新晉網紅奶茶店，在今年迅速發展，據報導，茉莉奶白已拓展至全大陸超過1300家門市，覆蓋193個城市。

▼男子在奶茶杯中發現整張收據。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼大陸男子在奶茶杯中發現整張收據。（圖／翻攝紅星新聞）

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆

