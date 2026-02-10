　
社會 社會焦點 保障人權

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮彰美路五段某銀行前，一名阿伯正在拍攝違規車輛時，遭路過民眾認出是「檢舉達人」，當場開罵「整條路都是你在檢舉」，雙方爆發口角。爭執過程中，老翁情緒激動，現場氣氛緊繃，警方據報後隨即介入調解，防止衝突升級。

▲檢舉達人遭民眾認出圍攻。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲檢舉達人遭民眾認出上前理論。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

事件起因於昨日早上9時36分，和美派出所接獲報案，指彰美路五段有自小貨車違規停車，警方到場後，確認一輛粉紅色自小貨車超越邊線違停，依規定進行舉發。然而，就在員警處理違規時，一名路過民眾，發現報案檢舉違規的阿伯，就是之前檢舉他違規停車的「檢舉達人」，立即上前理論。

▲檢舉達人遭民眾認出圍攻。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲檢舉達人遭民眾認出上前理論，警方立即前往制止。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

根據社群平台「社會事新聞影音」流出的影片，一旁拍攝民眾不斷向老翁叫陣，高喊「和美的檢舉達人」、「整條路都在檢舉」，並語帶諷刺地說：「你要出來選里長、鎮民代表嗎？」老翁起初試圖解釋自己是為了維護交通，卻引發更多圍觀民眾不滿。拍攝者更指責：「你檢舉了大家，警察也很辛苦，你一整天都在檢舉！」

雙方情緒逐漸升溫，老翁一度伸手，並指著對方鼻子反擊。拍攝者立即警告：「你不要動手喔！這樣是攻擊！」現場多名民眾圍觀，警笛聲與喧嘩聲交雜，場面一度緊張。所幸警方隨即隔開雙方，避免肢體衝突擴大。

▲檢舉達人遭民眾認出圍攻。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲檢舉達人遭民眾認出上前理論。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

和美派出所員警說明，當時警方正在對違停貨車開單，司機受罰後便駛離現場，而與檢舉人發生口角的，實為另一名曾遭開單的「路過民眾」，並非當事駕駛。員警強調，現場已即時維護雙方安全，排解糾紛後便讓兩人各自離開，未釀成進一步衝突。

對於檢舉達人頻繁舉報是否造成執法困擾，警方表示，彰美路路段違規停車問題確實常見，民眾檢舉後，員警到場若確認違規屬實，即會依法舉發。警方強調，執法依據以現場客觀事實為主，並呼籲民眾遵守交通規則，減少爭議。

02/08 全台詐欺最新數據

彰化和美鎮彰美路檢舉達人違規停車和美警分局

