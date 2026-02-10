　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／酒店經紀違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員在執行巡邏時，發現一名滿臉通紅的酒店經紀帶著一名女子走進違規停放的車輛，警員立刻上前盤查之際，酒醉的酒店經紀還不斷叫囂「給你開麻」，甚至還動手推扯警員裝備，另外還對警員嗆聲「他X的」，立刻遭到警員制伏，後續警力也抵達現場，將男子帶回派出所。

警方調查，25歲的顧姓男子是名酒店經紀，10日凌晨3時許喝完酒後與另名女子準備離去，在民生東路一段上企圖想開違規停放的車輛，警員見其滿臉通紅上前攔查，還沒上車的顧男卻對著警員大聲叫囂，甚至還囂張嗆聲「你就開麻」。

▲▼顧姓酒店經紀嗆警「他X的」，一旁女子還不斷抱頸企圖安撫情緒。（圖／民眾提供）

▲顧姓酒店經紀嗆警「他X的」，身旁女子還緊抱他的脖子，企圖安撫其情緒。（圖／民眾提供）

顧男不顧一旁女性友人制止，還不斷對著警員叫罵「他X的」，被警員控制住還企圖想拉扯警員身上的密錄器，最後被壓制在地，旁邊兩名友人也愛莫能助，苦勸的女性友人也無奈走到一旁等待。

支援警力到場之後，將顧男帶回派出所保護管束，後續依照《社會秩序維護法》第85條，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，最重可開罰1.2萬甚至拘留。

▲▼顧姓酒店經紀嗆警「他X的」，一旁女子還不斷抱頸企圖安撫情緒。（圖／民眾提供）

▲顧男嗆警還扯裝備，當場被制伏帶回保護管束，3名友人只能站在旁邊愛莫能助。（圖／民眾提供）

另外，針對顧男車輛有違規停車情況，警方也依照《道路交通處罰條例》第56條開罰，最高可處1200元罰鍰。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

