獨／酒店經紀違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員在執行巡邏時，發現一名滿臉通紅的酒店經紀帶著一名女子走進違規停放的車輛，警員立刻上前盤查之際，酒醉的酒店經紀還不斷叫囂「給你開麻」，甚至還動手推扯警員裝備，另外還對警員嗆聲「他X的」，立刻遭到警員制伏，後續警力也抵達現場，將男子帶回派出所。

警方調查，25歲的顧姓男子是名酒店經紀，10日凌晨3時許喝完酒後與另名女子準備離去，在民生東路一段上企圖想開違規停放的車輛，警員見其滿臉通紅上前攔查，還沒上車的顧男卻對著警員大聲叫囂，甚至還囂張嗆聲「你就開麻」。

▲顧姓酒店經紀嗆警「他X的」，身旁女子還緊抱他的脖子，企圖安撫其情緒。（圖／民眾提供）

顧男不顧一旁女性友人制止，還不斷對著警員叫罵「他X的」，被警員控制住還企圖想拉扯警員身上的密錄器，最後被壓制在地，旁邊兩名友人也愛莫能助，苦勸的女性友人也無奈走到一旁等待。

支援警力到場之後，將顧男帶回派出所保護管束，後續依照《社會秩序維護法》第85條，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，最重可開罰1.2萬甚至拘留。

▲顧男嗆警還扯裝備，當場被制伏帶回保護管束，3名友人只能站在旁邊愛莫能助。（圖／民眾提供）

另外，針對顧男車輛有違規停車情況，警方也依照《道路交通處罰條例》第56條開罰，最高可處1200元罰鍰。