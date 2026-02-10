　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法醫所攜手疾管署簽合作協議，建SOP解剖疑似傳染病、疫苗致死案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化國家防疫體系與司法科學鑑識能量，法務部法醫研究所今（10）日與衛生福利部疾病管制署簽署合作協議，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件，建立快速通報與檢驗機制，透過標準作業流程（SOP）加速釐清死因，並及早掌握疫情風險，打造更具韌性的公共衛生安全網。

簽署儀式於2026年2月10日上午10時在法務部文史陳列館舉行，由法醫研究所所長侯寬仁與疾管署署長羅一鈞代表簽署，法務部長鄭銘謙、衛福部常務次長莊人祥到場見證並致詞。現場貴賓雲集，包括法務部政務次長徐錫祥、黃世杰、常務次長黃謀信、主任秘書余麗貞、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝，以及疾管署副署長林明誠、檢驗及疫苗研製中心主任劉銘燦、副主任謝文欽等人皆出席，場面隆重。

鄭銘謙致詞時表示，疾管署是我國防疫最高指揮中樞，肩負傳染病監測、調查、檢驗與應變處置重責，「每一件不明原因死亡案件背後，都可能潛藏公共衛生風險」，若無法及時釐清死因，恐錯失防疫處置黃金時間，甚至影響疫情控制。

鄭銘謙指出，依《傳染病防治法》第50條規定，為釐清傳染病死因及控制流行疫情，有時需進行「行政病理解剖」，但相關工作涉及高度專業病理檢驗與高規格防護設施，若由疾管署自行建置設備與專職人力，不僅緩不濟急，也可能造成國家資源重複投入。因此透過本次合作，由具備國家級法醫病理專業、場地及標準化流程的法醫所提供支援，可望發揮最大效益。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲部長盼透過本次合作，由法醫研究所提供專業場地、技術與標準化流程支援，將是更有效率的方式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法醫所指出，其實雙方早在2017年至2021年間即曾針對「行政解剖」訂定合作協議，今日簽署則是在互信基礎上再度深化合作，並將範圍擴大涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應及新興傳染病案件。

根據協議內容，未來當疾管署有緊急需求時，將採「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保各項程序緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，降低擴散風險。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲疾管署署長羅一鈞（左起）、衛福部常務次長莊人祥、法務部長鄭銘謙、法醫研究所所長侯寬仁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

莊人祥則表示，在防疫戰場上，每一個不明原因死亡個案都可能隱藏未知風險，尤其COVID-19疫情期間，法醫研究所在時間壓力與高規格防護條件下完成多項艱鉅任務，對防疫體系是一大支撐；此次合作協議的簽署，正是政府跨部會協作的具體實踐，也象徵司法鑑識與公共衛生體系的深度整合。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部法醫研究所今（10）日與衛福部疾病管制署正式簽署合作協議書。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法醫所強調，自1988年成立以來，長期承擔我國司法科學支援任務，具備遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等專業技術與實驗設施。透過本次合作，法醫所將在疑似傳染病死亡及疑似疫苗致死案例中提供必要法醫支援服務，成為疾管署重要後盾。

法醫所表示，此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方將依《傳染病防治法》及《行政程序法》行政協助精神，透過資源共享提升國家整體效能。未來盼建立更完整的「衛政」與「法政」協作平台，讓法醫解剖不僅止於伸張正義，更能延伸為公共衛生監測網不可或缺的一環，共同打造更具韌性的社會安全網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生產當天驚見「孕妻偷吃照」！3個月前還在摩鐵開房　綠帽夫怒告

兒遭4同學雨傘戳臀、倒落葉！家長控師冷眼滑手機　安親班駁斥

不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

快訊／疑低溫奪命！赤腳男衣著單薄...陳屍彰化藝術館後方廣場

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

獨／酒店經紀違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用

殺2人免死！19歲男縱火判無期　受害父無奈：台灣司法就是這樣

內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊　警逮人強制送醫

快訊／花蓮台9線轎車自撞翻覆「車頭全毀」　空軍基地憲兵不治

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

生產當天驚見「孕妻偷吃照」！3個月前還在摩鐵開房　綠帽夫怒告

兒遭4同學雨傘戳臀、倒落葉！家長控師冷眼滑手機　安親班駁斥

不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

快訊／疑低溫奪命！赤腳男衣著單薄...陳屍彰化藝術館後方廣場

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

獨／酒店經紀違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用

殺2人免死！19歲男縱火判無期　受害父無奈：台灣司法就是這樣

內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊　警逮人強制送醫

快訊／花蓮台9線轎車自撞翻覆「車頭全毀」　空軍基地憲兵不治

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面