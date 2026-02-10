不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

▲法醫所攜手疾管署簽合作協議，建SOP解剖疑似傳染病、疫苗致死案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化國家防疫體系與司法科學鑑識能量，法務部法醫研究所今（10）日與衛生福利部疾病管制署簽署合作協議，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件，建立快速通報與檢驗機制，透過標準作業流程（SOP）加速釐清死因，並及早掌握疫情風險，打造更具韌性的公共衛生安全網。

簽署儀式於2026年2月10日上午10時在法務部文史陳列館舉行，由法醫研究所所長侯寬仁與疾管署署長羅一鈞代表簽署，法務部長鄭銘謙、衛福部常務次長莊人祥到場見證並致詞。現場貴賓雲集，包括法務部政務次長徐錫祥、黃世杰、常務次長黃謀信、主任秘書余麗貞、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝，以及疾管署副署長林明誠、檢驗及疫苗研製中心主任劉銘燦、副主任謝文欽等人皆出席，場面隆重。

鄭銘謙致詞時表示，疾管署是我國防疫最高指揮中樞，肩負傳染病監測、調查、檢驗與應變處置重責，「每一件不明原因死亡案件背後，都可能潛藏公共衛生風險」，若無法及時釐清死因，恐錯失防疫處置黃金時間，甚至影響疫情控制。

鄭銘謙指出，依《傳染病防治法》第50條規定，為釐清傳染病死因及控制流行疫情，有時需進行「行政病理解剖」，但相關工作涉及高度專業病理檢驗與高規格防護設施，若由疾管署自行建置設備與專職人力，不僅緩不濟急，也可能造成國家資源重複投入。因此透過本次合作，由具備國家級法醫病理專業、場地及標準化流程的法醫所提供支援，可望發揮最大效益。

▲部長盼透過本次合作，由法醫研究所提供專業場地、技術與標準化流程支援，將是更有效率的方式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法醫所指出，其實雙方早在2017年至2021年間即曾針對「行政解剖」訂定合作協議，今日簽署則是在互信基礎上再度深化合作，並將範圍擴大涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應及新興傳染病案件。

根據協議內容，未來當疾管署有緊急需求時，將採「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保各項程序緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，降低擴散風險。

▲疾管署署長羅一鈞（左起）、衛福部常務次長莊人祥、法務部長鄭銘謙、法醫研究所所長侯寬仁。（圖／記者黃宥寧翻攝）



莊人祥則表示，在防疫戰場上，每一個不明原因死亡個案都可能隱藏未知風險，尤其COVID-19疫情期間，法醫研究所在時間壓力與高規格防護條件下完成多項艱鉅任務，對防疫體系是一大支撐；此次合作協議的簽署，正是政府跨部會協作的具體實踐，也象徵司法鑑識與公共衛生體系的深度整合。

▲法務部法醫研究所今（10）日與衛福部疾病管制署正式簽署合作協議書。（圖／記者黃宥寧翻攝）



法醫所強調，自1988年成立以來，長期承擔我國司法科學支援任務，具備遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等專業技術與實驗設施。透過本次合作，法醫所將在疑似傳染病死亡及疑似疫苗致死案例中提供必要法醫支援服務，成為疾管署重要後盾。

法醫所表示，此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方將依《傳染病防治法》及《行政程序法》行政協助精神，透過資源共享提升國家整體效能。未來盼建立更完整的「衛政」與「法政」協作平台，讓法醫解剖不僅止於伸張正義，更能延伸為公共衛生監測網不可或缺的一環，共同打造更具韌性的社會安全網。