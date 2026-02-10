高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

▲高鐵在台灣燈會期間加開38班加班車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年台灣燈會移師嘉義，展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，台灣高鐵宣布，3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車，包括南下21班、北上17班，2月12日起陸續開放預售。

因應賞燈人潮，台灣高鐵表示，已規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。

高鐵建議，對號座旅客提前訂位和取票，到站直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買自由座車票，或可持悠遊卡和一卡通聯名信用卡感應進站搭乘自由座。

高鐵也呼籲往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。各車站也將增派人力協助，請旅客配合站務人員引導。

高鐵也推出「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，暢遊嘉義精華景點後，晚上接駁前往燈會現場賞燈。此外，「高鐵假期」也針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，也推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品前往台北燈節，燈會結合主題燈組遍及西門町及圓山花博公園。

高鐵「飯店聯票」則推出於飯店官網預訂嘉義地區精選優質飯店，享加購高鐵車票最低75折起優惠，以入住緊鄰燈會現場的棒棒積木飯店為例，親子館主題房含早餐及電動車暢玩7975元起，再贈星球燈籠。