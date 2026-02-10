灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

▲揭秘灶王爺傳說與身世 。（圖／翻攝 百度知識破局）

記者任以芳／綜合報導

每到臘月二十三小年，家家戶戶忙著供糖瓜、掃房子，就為了送掌管「人間煙火」的灶王爺上天述職。這位號稱凡塵與天庭「第一線幹部」的神仙，在民間信仰中地位特殊，既是家宅五祀之首，又是玉皇大帝派駐每家每戶的監察官，負責記錄全家一年的善惡言行。不過，關於這位「東廚司命」的身世經過多重考究，最終官方認定是來自「北京順義人」。

灶王爺的故事起源堪稱一部精彩的「職涯演化史」。灶王爺全稱常作「東廚司命灶王府君」或「九天東廚司命灶王」，俗稱「灶君」「灶神」「灶公灶母」等。他被認為是玉皇大帝派駐到每家每戶的「監察官」，掌管一家人的飲食起居，並記錄全家一年中的善惡言行，於每年臘月二十三（北方）或二十四（南方）上天向玉帝彙報，以決定該戶來年的吉凶禍福。

灶神信仰最早可追溯至先秦時期的「五祀」，起初並無具體形象，甚至在《淮南子》等古籍中被認為源於火神炎帝或祝融，體現了古人對火的原始敬畏。

有趣的是，早期的灶神可能還是位女性，在《莊子》的描述中是一位「穿紅衣、戴高髻的老婦人」，直到後來才逐漸演變為男性形象。

▲ 灶王爺最早一段時間形象曾是女性，後來才演變男性形象 。（圖／翻攝 百度）

東晉《搜神記》記載，灶神名「張單」，字子郭，其妻字卿忌。唐代《酉陽雜俎》則稱灶神姓張名單，貌如美女，常穿黃衣。到了元明時期，戲曲、寶卷、善書進一步豐富其形象，出現了「張郎休妻」「灶王娶妻」等故事，其中最流行的版本是：張單（或張奎）因家道中落，拋妻另娶，後淪為乞丐，羞見前妻而鑽入灶膛自焚，玉帝憫其悔過，封為灶神。

值得注意的是，典籍與傳說中，灶神雖有姓氏（多為張姓），但從未明確其出生地。他的身份「天命所授」的神職人員，而非某地凡人升仙。因此，「灶王爺是順義人」的說法，並非來自古代正統文獻，而是當代地方文化建構的產物。

「灶王爺是順義人」的說法，起源順義區李橋鎮的張各莊村。據當地村民口述及地方誌資料，張各莊村自古有「灶王故里」之說。村中曾有一座灶王廟，始建於明代，香火鼎盛，每逢臘月廿三，周邊十里八鄉百姓皆來祭拜。更關鍵的是，村中張姓為大族，世代相傳「我們是灶王爺的本家」。

▲ 每到臘月二十三小年，在華人社會只要有信仰，都會祭祀灶王爺。（圖／翻攝 百度）

2000年後，隨著非遺保護與文旅開發興起，北京順義區文化部門開始考究歷史傳說，2010年前後正式提出「灶王爺故里在順義張各莊」的文化定位。

隨著文化遺產保護與文旅開發的興起，加上官方的正式背書。2013年，張各莊村重建了灶王文化廣場並立起銅像，銘文直接寫道「灶神張單，生於斯，長於斯」。

隨後在2018年，「順義灶王爺傳說」被正式列入北京市級非物質文化遺產名錄。如今每年小年，村裡都會舉辦熱鬧的灶王文化節，將原本模糊的傳說系統性地轉化為具備地理座標的文化IP。