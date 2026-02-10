　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

記者郭運興／台北報導

針對台北市長蔣萬安推動無菸城市政策，首先在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，時代力量、綠黨、基進今（10日）召開記者會指出，若比照日本經驗，建置滿足基本需求的1000個吸菸所需要20億，達到日本專家建議的3000座規模，需60億，且每年管理費高達9億元，蔣市府正面臨「沒配套、沒預算、沒法源」。對此，北市研考會主委殷瑋回應各項質疑，他強調，如果用吸菸區跟吸菸室混搭的方式，預算不會那麼高，就算真的是以時力所提出來的3000處，加上建置成本，市府內部有估算過，絕對不會到這個數字，差距不小。

▲殷瑋。（圖／北市府提供）

▲殷瑋。（圖／北市府提供）

回應時力對無菸城市建議　不主張每個地方都設戶外吸菸室

殷瑋表示，看時代力量等政黨對無菸城市整體有一些建議，第一點，自己想要講的是說，看他們每個人起手式都說，是支持無菸城市願景的，這點非常感謝，無菸城市已經公布過民調了，現在從各界反應當中也可以看得出來，大家是支持這個大方向的，第一點要謝謝他們的支持。

殷瑋表示，第二點，在很多事前討論會來到規劃的細節，首先要說第一個，年貨大街是試辦區，過程當中，一定會有不夠完美的地方，很謝謝各界的意見，都虛心來面對、來接受。

殷瑋表示，重點是怎麼在這個基礎上，進一步去把政策規劃得更好、更完整、更符合大家實際需求，有些意見之間也許彼此會有衝突，但沒有關係，「我們盡力來做一個協調者跟溝通者的角色」。

殷瑋指出，第三點，其實包括王婉諭主席、幾位有提到現行的制度之下有一個必須要去突破的點，如果真的要做戶外的吸菸區，去仿造日本的模式，那麼顯然現行的法規解釋，已經跟不上時代的需求。

殷瑋強調，「我們並不主張每個地方都要去設置這樣一個戶外吸菸室，我們也覺得戶外吸菸區是一個可以考慮的綜合的配套」，但是另一方面，如果有些地方要有戶外吸菸室的話，顯然現在的中央法規及相關的解釋，本身是會出現一些窒礙難行之處的，這一點，也很感謝這些朋友共同指出，也呼籲大家一起來對中央發出聲音。

殷瑋說，既然大家站在同一條線上、同一個軌道上，有同樣的方向跟願景的話，這部分一起來跟中央協調、溝通，看看能不能夠有最直接、有效率的手段，在行政端就可以處理掉。

殷瑋說，如果沒有辦法的話，那大家一起來思考推動修法，中央法規修法的可能性，同時也感謝，之前看到徐巧芯委員在公開的版面跟場合，已經提到說未來推動相關的修法的可能性，各種各樣的方式都綜合來考量，自己覺得這是很重要。

殷瑋表示，「我們要說就是一個試辦區，只是一開始，後續還會希望能夠推動更多的試辦區、示範區」，讓這件事情逐漸在整個台北市、台北市民之間形成一個共識，形成一個大家習慣的生活方式，讓抽菸分流這件事情，吸菸者在吸菸區吸菸，不吸菸的人也可以享有不用抽到二手菸的自由，自己覺得會是很重要的一件事情。

殷瑋提到，在推動過程當中，也希望每一個台北的12個行政區，都可以找出示範的里，以及各個大型的活動，比如說現在是年貨大街，接下來是燈節，不管是在花博展區還是在西門展區，都來規劃這樣一個示範區的做法，讓政策能夠實際的、逐步的由點到線再到面，去全面推行，過程當然會需要一點時間，也歡迎各界持續給出一些意見。

為什麼不比照東京做玻璃吸菸亭？　與中央溝通卡關還需解決

記者也問到「時力是批評說這個防堵式的禁令，認為現在是缺乏疏導的機制，那接下來是否會有除了設置這個吸菸區，還會有其他的相關配套」？殷瑋表示，這個之前已經有討論過，然後自己也跟大家報告說明過，現在的做法是用試辦區方法先行來推行。隨著時間的推動會一步一步地讓整個城市都形成一個固定的無菸城市規範，這件事情本質上就是需要時間，不可能一步到位，所以沒有只有防堵這件事情，一方面當然要有防堵，另一方面當然也要有疏導，既有防堵又有疏導，本來就是一個動態的過程，現在具體的討論，其實更像是說疏導夠不夠、這個防堵夠不夠的問題，自己覺得都可以來一起來思考這樣的規劃是怎麼樣。

殷瑋說，如果說防堵不夠，會需要更多在各地方去勸導大家的人力，那也很歡迎今天來發出聲音的這些朋友們，能夠一起加入勸導的行列；如果是說疏導的方向不夠的話，也很希望大家可以一起，跟各地方的里來溝通，跟里民、里長溝通、跟鄉親來溝通，一起加入溝通的行列，跟中央來溝通、來協調，如果可以做到，就是說其實也是支持這個大方向，然後有一些具體的想法認為市府應該落實，也跟市府一起來當台北隊，一起來讓無菸城市落實好，自己覺得會是很好的狀況。

殷瑋指出，除了吸菸區之外，他之前也公開跟大家講過，其實不單跟中央討論過在戶外設置吸菸室的做法，至還討論過流動吸菸車的可能性，但最後中央都以對現行法規的解釋，基本上就是不能做。

殷瑋認為，以一貫的解釋方式，還是會得到不能做的答案，所以，要去思考種種配套可能性，怎麼樣具體去解決，但也很感謝今天發出聲音的朋友，幫助台北市府跟中央溝通的時候有更多的籌碼、更多的可能性、更多的民意上的基礎。

記者詢問「但是時力表示說現在依照日本專家的規劃的話，預算的缺口有可能會高達60億，市府內部有精算的數據」？殷瑋表示，時力的算法是用吸菸亭或吸菸室來計算的，這個算法本身，首先在法規上，中央就不讓台北設吸菸室，如果都已經卡關的話，那預算的討論本身就會失去意義，因為不管預算多少，都不能做。

殷瑋認為，下一步就是說如果可以做的話，預算是第二階段的問題，如果用吸菸區跟吸菸室混搭的方式，預算就不會那麼高，另一方面，就算真的是以時力所提出來的總共有3000處，就算是這個數字，再加上建置的成本，市府內部有估算過，絕對不會到這個數字，差距會有不小的空間，所以市府內部在事前都已經做過相關的討論跟規劃，如果事情有進到一個比較細緻的階段，會再對外來說明，但是當前的問題是確確實實會碰到受限的狀況，這個受限是需要全民一起來共同推動。

王婉諭酸自己也可當市長　北市府回應「坐這個位子是要做實事的」

另外，被問到「王婉諭說她也可以當台北市長」，殷瑋表示，市民本來就有參政的權利，自己祝福。坐這個位子是要做實事的，如果在無菸城市的推動過程當中，能看到這些評論者的身影，那就太好了。

殷瑋強調，從跟中央政府法規政策的討論溝通，到各區各里各商圈的來回協調，再到政策的宣傳與現場的勸導，市府都很歡迎評論者的參與。

●還想看更多...

►台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

普發現金苗栗三灣鄉加碼5千　財源是前鄉貪污廠商吐還公款

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

綠營初選成派系延長賽　邱議瑩喊「別見縫插針」：一定團結

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

普發現金苗栗三灣鄉加碼5千　財源是前鄉貪污廠商吐還公款

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

綠營初選成派系延長賽　邱議瑩喊「別見縫插針」：一定團結

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

政治熱門新聞

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品大開放

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

更多熱門

相關新聞

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

媒體人李正皓今（10日）表示，現在藍營壓力很大，上到盧秀燕、蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？自己得到獨家消息，部分青壯派藍委、某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

關鍵字：

殷瑋無菸城市王婉諭時代力量蔣萬安國民黨北市府

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面