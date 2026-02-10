去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

▲國5雪山隧道慢速車示警系統設置情形。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節連假將至，預期國5和雪山隧道將有大量車潮易壅塞，根據高公局統計，去年雪隧龜速車示警達23.4萬次，其中春節也示警9.6千次，若低於最低速限，將可罰3千到6千元，呼籲民眾今年春節依速限行駛，勿當「路隊長」。

春節連續假期即將到來，國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞加劇，並使雪山隧道整體通行量大幅下降。

高公局表示，為提醒用路人依速限適當加速，雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於70公里/小時，且與前車間距大於100公尺之小型車、大客車間距為大於150公尺等車輛進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之遮蔽1碼的車號及車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

由於高公局已於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統，根據高公局統計，114年通過雪山隧道北向車流量約1125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1%；114年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9.6千次，約占3.0%。高公局表示，仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

高公局指出，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒之用，而非用於執法；惟國道公路警察局於雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條，可處3000至6000元罰鍰。呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺之間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。