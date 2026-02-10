普發現金苗栗三灣鄉加碼5千　財源是前鄉貪污廠商吐還公款

▲苗栗縣前三灣鄉民代表會提案加碼5000元普發現金，財源來自前鄉長温志強（中）貪瀆案被告繳回公庫的3000多萬。（圖／翻攝苗栗縣政府官網）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉及132起弊案，狂撈1289多萬賄款，一審被判處10月至10年6個月不等，但温疑似棄保潛逃出境，因應中央政府去年全民普發1萬元現金，部份鄉鎮加碼發放，三灣鄉民代表會也跟風，提案每位鄉民加碼5000元，財源就是温案廠商「吐還」的3000多萬公款。

三灣鄉是傳統農業鄉鎮，人口不斷流失，目前全鄉人口共5645人，去年全民普發1萬元現金，不少財源充裕的地方政府，紛紛加碼發放，而前三灣鄉長温志強涉嫌貪污判決有罪，同案諸多廠商遭法院判決要歸還公款多達3000多萬，這筆對鄉公所而言，無疑是筆「意外之財」。鄉公所說，以三灣鄉人口計算，加碼發現金約需2800多萬，足夠支應。

鄉民代表會基於照顧鄉民、考慮財政穩定，日前鄉代會臨時會提案通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放。據指出，加碼發放的經費並非另編預算或動用建設經費，屬於既定收入的靈活運用，但為了確保不影響未來向中央爭取補助時的自籌款比例，鄉公所將主動向苗栗縣政府及中央說明財源結構，確保不因發放加碼現金，影響後續向中央爭取補助時的自籌款比例或補助權益。

▲苗栗縣前三灣鄉長温志強貪瀆遭判重刑，去年棄保逃逸出國，目前下落不明。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

三灣鄉前鄉長温志強被控涉及132起弊案，狂撈1289多萬賄款，一審認定他共貪污134次，分判處10月至10年6個月不等，褫奪公權4年，不料，温志強獲100萬元交保後二審未出席，才發現他早在去年10月已搭機前往香港，至今下落不明，苗栗地檢署今年1月9日已對他正式發布通緝。