陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

記者魏有德／綜合報導

遼寧一名15歲的少年近日在個人社群媒體上展示其驚人臂力，只見他先「小試牛刀」，用雙手將一顆蘋果剝開，隨後再拿出健身用的80公斤「臂力棒」，在胸前折疊後，臂力棒瞬間斷成兩半。影片在陸網傳開後，部分網友認為真實性存疑，也有人直呼他是「天生神力」，引起輿論熱議。

▲遼寧一名15歲少年徒手剝蘋果、折斷臂力棒的影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝微博，下同）

《網易新聞》報導，視頻（影片，下同）開頭，男孩手裡拿著一個蘋果，表情挺平靜，就跟平時拿個水果準備吃一樣。可下一秒，他手指一發力，蘋果乾脆俐落地被掰開了，這還沒完，只見他接著幾下，一個完整的蘋果竟然被均勻地掰成了八瓣。

影片顯示，這名少年面無表情地將蘋果「大卸八塊」，甚至直接折斷標示為80公斤等級的臂力棒，讓網友們嘖嘖稱奇。

有網友分析，這名少年不同於一般人在鍛鍊臂力時，用雙手或靠胸背與手臂發力來使臂力棒彎曲折疊，他只以單手握住臂力棒中央位置施力，只見臂力棒迅速彎曲成U形，而且在短時間內從中間斷裂。

影片曝光後，引起不少網友們討論和瘋傳，不過，有網友直指，這名少年剝開蘋果後，蘋果的切面整齊，甚至沒有流下汁水的痕跡，疑似造假成分居多，同時，臂力棒折斷後的切口也較為平整，感覺有動了手腳，不能讓人信服。

雖然影片在陸網造成眾人熱議，但這名「天生神力」的少年尚未主動對外說明及澄清影片內容，仍待後續驗證才能知悉其真實性。