　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

記者魏有德／綜合報導

遼寧一名15歲的少年近日在個人社群媒體上展示其驚人臂力，只見他先「小試牛刀」，用雙手將一顆蘋果剝開，隨後再拿出健身用的80公斤「臂力棒」，在胸前折疊後，臂力棒瞬間斷成兩半。影片在陸網傳開後，部分網友認為真實性存疑，也有人直呼他是「天生神力」，引起輿論熱議。

▲遼寧一名15歲少年徒手剝蘋果、折斷臂力棒的影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝微博）

▲遼寧一名15歲少年徒手剝蘋果、折斷臂力棒的影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝微博，下同）

《網易新聞》報導，視頻（影片，下同）開頭，男孩手裡拿著一個蘋果，表情挺平靜，就跟平時拿個水果準備吃一樣。可下一秒，他手指一發力，蘋果乾脆俐落地被掰開了，這還沒完，只見他接著幾下，一個完整的蘋果竟然被均勻地掰成了八瓣。

影片顯示，這名少年面無表情地將蘋果「大卸八塊」，甚至直接折斷標示為80公斤等級的臂力棒，讓網友們嘖嘖稱奇。

▲遼寧一名15歲少年徒手剝蘋果、折斷臂力棒的影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝微博）

有網友分析，這名少年不同於一般人在鍛鍊臂力時，用雙手或靠胸背與手臂發力來使臂力棒彎曲折疊，他只以單手握住臂力棒中央位置施力，只見臂力棒迅速彎曲成U形，而且在短時間內從中間斷裂。

影片曝光後，引起不少網友們討論和瘋傳，不過，有網友直指，這名少年剝開蘋果後，蘋果的切面整齊，甚至沒有流下汁水的痕跡，疑似造假成分居多，同時，臂力棒折斷後的切口也較為平整，感覺有動了手腳，不能讓人信服。

雖然影片在陸網造成眾人熱議，但這名「天生神力」的少年尚未主動對外說明及澄清影片內容，仍待後續驗證才能知悉其真實性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

大陸熱門新聞

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒 雙手剝開蘋果如小菜一碟

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

灶王爺身世大解密！　

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸重磅打虎＋1 前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

更多熱門

相關新聞

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

大陸一名男子日前參加公司年會（尾牙）時，幸運抽中價值9988元人民幣（約4.5萬元新台幣）的iPhone17 Pro Max手機，為了分享「好運氣」，他特地等到回家後才和妻子一同打開，沒想到，當他把包裝拆開後，竟發現裡面裝的不是蘋果手機，而是兩塊「磁磚」，讓他十分錯愕、憤恨難平。

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

16歲少年深夜急見女友！無照闖紅燈遭擊落

16歲少年深夜急見女友！無照闖紅燈遭擊落

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

關鍵字：

怪力男天生神力少年臂力折斷蘋果大力士

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面