擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

▲擁有超過4.6億訂閱的美國YouTuber「野獸先生」（MrBeast）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

擁有超過4.6億訂閱、全球最受矚目的美國YouTuber「野獸先生」（MrBeast）再次展現其商業野心！不只是會在影片中撒錢抽獎，MrBeast旗下的公司「野獸產業」（Beast Industries）已正式收購金融服務App「Step」，目標鎖定青少年與年輕族群，正式進軍金融科技領域。

彌補成長缺憾 助年輕族群建立理財基礎

MrBeast於9日向全球數百萬粉絲宣布這項消息，他感性地表示，自己成長過程中完全沒有人教過他如何投資、管理金錢或是累積信用，「這正是我們與Step聯手的原因。我想為數百萬年輕人提供我當年不曾擁有的理財基礎。」他更預告，近期將會有更多詳細計畫與大家分享。

Step定位為專為青少年與年輕人設計的全方位理財工具，協助用戶管理財務、建立信用。在收購完成後，Step將納入「野獸產業」旗下的商業版圖。

神級投資團隊撐腰 鎖定700萬用戶潛力

Step由金融科技資深人士麥克唐納（CJ MacDonald）與卡利尼琴科（Alexey Kalinichenko）於2018年創立。雖然Step並非銀行，但透過與Evolve Bank & Trust合作，提供包含儲蓄、投資、轉帳功能的Visa卡，且強調不收取月費。

根據「野獸產業」發布的新聞稿，Step目前擁有超過700萬名用戶，加上其成熟的技術平台與專業金融團隊，將能與MrBeast強大的數位影響力及慈善計畫完美結合。

執行長豪森博德（Jeff Housenbold）表示，這項收購能讓公司以技術導向的方案，在受眾最需要的地方提供協助，改善他們的財務未來。

YouTube品牌影響力驚人 版圖持續擴張

事實上，MrBeast的公司在過去一年動作頻頻，近期更獲得「Bitmine Immersion Technologies」高達2億美元的投資，而Step背後的支持者也大有來頭，包含金融科技巨頭Stripe及數家知名風險投資公司。

截至2026年初，MrBeast所有頻道的總訂閱數已突破4.5億，每月觀看次數高達50億。除了新加入的金融事業，他旗下的商業版圖還包括零食品牌Feastables、非營利組織「野獸慈善」（Beast Philanthropy），以及在Amazon Prime Video上播出的實境節目《野獸遊戲》（Beast Games）。

雖然目前「野獸產業」並未透露具體的收購金額，但這項舉動已顯示出這位YouTube天王正試圖將其巨大的流量紅利，轉化為更具社會影響力的金融實力。