學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

▲一名考生帶樂天「猿氣小子」玩偶放桌上陪考，被扣減2級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考委會今（10日）審議學測違規狀況。一名考生在數A考試時，攜帶樂天吉祥物玩偶「猿氣小子」入場，並放置在桌面上，被監試人員發現後，將該玩偶收到臨時置物區，並依據考試規定「攜帶非應試物品」進入考場，扣減該科2級分。

大考中心考試委員會今天召開委員會議，審議學測違規狀況。根據大考中心統計，今年試場違規共有931件，比去年529件增加402件，增幅達76%，其中違規最多為未攜帶有效證件為252件，佔全部違規44.84%，但比去年減少11件；另有1574件考生未在簽名欄上簽名，比去年增加188件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在110學測，曾有一名考生將寵物「蜜袋鼯」帶進考場，還跑出飼主控制範圍，導致其他考生受到驚嚇，大考中心討論後決議扣減該名考生3級分。事後大考中心更增定考試規則，禁止考生攜帶寵物進入考場，違規要扣減3級分。

特別的是，今年學測數A考試時，一名考生將15公分高的玩偶帶入考場，並放置在桌面上，該玩偶為樂天吉祥物「猿氣小子」。後來被監試人員發現該玩偶，將其收放到臨時置物區。大考中心表示，考生「攜帶非應試物品」進入考場，依規定扣減該科2級分。

▲猿氣小子是樂天桃猿隊吉祥物。（資料照／記者黃克翔攝）