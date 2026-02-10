內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊　警逮人強制送醫

▲康男在公園擄童遭內湖警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



北市內湖區9日傍晚5時許發生一起驚悚的隨機擄童事件，嚇得在公園帶幼兒活動的父母親緊急報警處理。警方獲報到場前，幼兒已經連續遭該男惡意拉扯並企圖抱走，在場母親情急之下只能拿滑板車抵擋，卻遭該男出手攻擊，在現場的幼兒父親、小孩都被攻擊。這名男子事發後逃離現場，晚間6時在附近的巷弄遭巡邏警員逮捕歸案。







該名涉嫌攻擊幼童及家長的康男疑似有精神問題，警方證實康男領有身心障礙手冊，警訊後依妨害自由、傷害等罪嫌將他移送，並經評估後強制送醫。事後家長透過社群平台心有餘悸po文：「想到就覺得害怕，他被轉到精神病院，這種未爆彈讓我不知道該說什麼？」



警方表示，當時幼童母親與丈夫帶著小孩在瑞陽公園內活動，期間遭一名陌生男子靠近並欲拉扯小孩，報案人上前制止對方異常行為時，遭該名男子傷害。警方後續將行為人帶返派出所偵辦，並強制送醫。警方指出，家長及幼童遭康男攻擊後報案提告傷害、強制等罪，警方依法移送士林地檢署偵辦。

