高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

▲高金素梅募集發送的新冠快篩試劑是中國製產品，捐贈來源與品質待查。（圖／翻攝高金素梅臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署10日指揮調查局大動作搜索約談無黨籍立委高金素梅，除稍早傳出疑涉人頭詐領助理費外，檢調同時也要了解高金素梅發送中國製快篩試劑，涉及違反《醫療器材管理法》，另疑似詐領原住民協會的補助款，相關案情都有待高金素梅到案協助釐清。

據了解，高金素梅在2022年新冠疫情期間，公開為原鄉部落募集防疫物資，根據高金素梅自行公布，當時活動進行僅4個禮拜，就收到7萬多劑的快篩試劑，6萬5384片的N95口罩，都透過助理等人配送到原鄉部落，屏東縣議員越秋女就曾因協助發放物資，被依賄選罪起訴。

越秋女被控違反《選罷法》案件，因罪嫌不足獲判無罪，屏東地院法院判決中指明，這批防疫物資中，有部分快篩試劑是由廈門寶太生物科技有限公司生產的「新冠病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒」，中國製快篩試劑的捐贈來源與品質成為本次檢調追查重點。

此外，高金素梅被懷疑涉嫌利用人頭詐領立委助理費，另涉嫌詐領某原住民協會的補助款，主任檢察官曾揚領、檢察官黃冠中10日指揮調查局國安站，兵分30路搜索高金素梅國會辦公室及住處等地，高金素梅、越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆等18人已被陸續帶回訊問。