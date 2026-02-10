嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

▲劉婦騎乘機車遭酒駕的白色賓士撞上重傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉農會保險部一名陳姓主任(56歲)今(10日)凌晨酒後肇事，撞上一名騎乘機車、69歲的劉姓老婦，導致劉婦全身多處擦挫傷、意識模糊，送醫後發現腦部有出血，目前仍在搶救中，尚未脫離險境；而陳男在肇事後並未留在現場，而是選擇逃逸，後續警方循線於2小時內將其查緝到案，發現酒測值高達0.57mg/L，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，陳男9日晚間參加餐敘，但酒後卻開車返家，凌晨1時許行經115縣道時，撞上一名騎著機車的69歲劉姓老婦，導致劉婦當場倒地受傷；陳男在肇事後並未停下查看，而是踩下油門逃離現場。警方獲報趕抵現場，發現劉婦全身擦挫傷，且意識模糊，立即將其送往醫院搶救，此外，現場還發現有車體破損零件，研判案情不單純，進一步追查才發現竟是一輛白色賓士肇事逃逸。

警方調閱監視錄影器，循線發現肇事者駕駛之車輛，於2小時內查獲肇事的陳男到案，發現他酒測值高達0.57mg/L，且肇事的白色賓士毀損嚴重，左側車頭破裂，連輪胎都歪斜，後續依公共危險、肇事逃逸罪將陳男移送嘉義地檢署偵辦。

而遭撞的劉姓老婦除全身多處擦挫傷外，送醫治療時醫師還診斷出腦部出血，目前仍在積極搶救中，尚未脫離險境。警方呼籲，酒後駕車行為嚴重危害其他用路人安全，警方再次呼籲駕駛人，切勿心存僥倖酒後上路，應找代駕或搭乘計程車，保障自身及他人安全，發生交通事故應留在現場報警處理，切莫心存僥倖逃逸，以免遭受更重之刑罰。

▼白色賓士左側車頭嚴重毀損，連輪胎都歪斜。（圖／記者翁伊森翻攝）

