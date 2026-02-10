才剛重啟對話！美呼籲船隻「遠離伊朗領海」　拒絕強行登船

▲一艘油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國海事管理局（U.S. Maritime Administration）9日發布通知，要求所有懸掛美國國旗的船隻，在通過荷莫茲海峽時，應盡可能遠離伊朗領海，並拒絕伊朗軍方任何登船要求。

伊朗強行登船 美發布警告

CNBC報導，海事管理局建議，駛入荷莫茲海峽並向東行駛的船隻，應盡量靠近阿曼（Oman）一側水域。伊朗近期持續以小艇和直升機，試圖強迫商業船隻進入伊朗水域，最近一次就發生在2月3日。若伊朗軍方強行登船，船員應避免武力反抗，但這不代表同意或認可對方的登船行為。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是一條連接波斯灣及阿拉伯海的狹窄水道，2025年每日運輸約1300萬桶原油，占全球海運原油流量近1/3，任何航運中斷都將衝擊全球能源市場。伊朗過去曾多次威脅封鎖該海峽，引發油價上漲疑慮。

才剛重啟對話 雙方均稱進展良好

這份通知發布時機敏感，正值美伊雙方6日在阿曼進行間接會談，討論德黑蘭核計畫之後。這是去年6月美軍轟炸伊朗三處核設施以來，兩國首度重啟對話。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）形容會談是「向前邁進一步」，外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則稱這是「良好開端」。川普總統表示談判「非常好」並將持續進行，但警告若無法達成協議，伊朗將面臨「非常嚴峻」的後果。

此外，以色列總理納坦雅胡預定11日抵達華府，與川普討論美伊會談進展。以色列是美國親密盟友，遊說華府廢除伊朗核計畫，遏止其彈道飛彈計畫，並且停止支持該區域的武裝組織。