　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

▲▼2026年1月13日，日本首相高市早苗和南韓總統李在明在日本西部城市奈良會談後舉行聯合記者會，會後握手合照。（圖／路透）

▲2026年1月13日，日本首相高市早苗和南韓總統李在明在日本奈良進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院8日改選結果出爐，自民黨在首相兼黨總裁高市早苗領軍下大獲全勝，拿下465席中的316席，跨越3分之2修憲門檻，創下戰後最佳成績。南韓總統李在明隨即發文祝賀，強調期盼在「穿梭外交」框架下持續深化韓日合作，並在不久後能迎接高市訪韓；高市也轉發貼文回應，表達感謝並直言期待訪韓。

根據《韓聯社》，高市早苗9日深夜在社群平台X以日文、韓文同步發文，親自回應李在明的祝賀訊息，「對於李在明總統溫暖的祝賀之詞，致上由衷的感謝」。她指出，日本與南韓是必須攜手面對國際社會多項課題的重要鄰國，雙方作為夥伴合作，具有高度戰略意義。

高市進一步提到，雙方對日韓關係的重要性達成共識，早在今年1月李在明訪問日本奈良縣時就已再次確認。她強調，未來希望在兩國領導人的帶領下，推動日韓關係朝向更具前瞻性且穩定的方向發展。她在貼文結尾明確寫道，「期待透過下一次穿梭外交的機會訪問南韓」。

李在明則同樣透過X發文祝賀日本選舉結果。他表示，「誠摯祝賀高市總理在選舉中奪下勝利」，並祝福日本在高市早苗的領導下持續發展。李在明回顧，今年1月雙方在日本奈良舉行高峰會，形容兩國已為邁向新的60年，踏出堅實的一步。

李在明也在貼文強調，未來將以彼此建立的信任與情誼為基礎，推動韓日關係走向更廣、更深層次的合作。他直言，「期待在不久的將來，透過下一次穿梭外交，在韓國迎接總理」，展現持續推進雙邊互訪與溝通的高度意願。該則貼文除了標註高市早苗的官方帳號外，也特別以日文並列，展現對日溝通的用心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

自民黨大勝將解除封印！高市早苗表明「挑戰修憲」　日媒分析困境

客機WiFi驚見「恐怖份子」！戰機緊急升空　竟是屁孩惡作劇

北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

自民黨大勝將解除封印！高市早苗表明「挑戰修憲」　日媒分析困境

客機WiFi驚見「恐怖份子」！戰機緊急升空　竟是屁孩惡作劇

北海道恐現規模9強震？板塊每年移動8cm　專家：能量已達極限

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

【太疲勞了】BMW豪華轎跑清晨「插水溝」駕駛自撞先回家睡涉肇逃

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

高市大勝「習陷入兩難局面」

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

飛機起飛前　警察衝機艙逮捕戀童癖機師

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

更多熱門

相關新聞

日首相擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：重走軍國主義邪路

日首相擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：重走軍國主義邪路

針對日本首相高市早苗擬修憲將自衛隊入法，並宣稱對陸對話持開放態度，大陸國防部今（10）日發出嚴厲警告。大陸國防部發言人蔣斌指出，日方此舉並非為自衛隊「正名」，而是妄圖重走軍國主義邪路。

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

北海道恐現規模9強震？　專家：能量達極限

北海道恐現規模9強震？　專家：能量達極限

關鍵字：

日韓要聞高市早苗眾議院自民黨日本南韓李在明穿梭外交訪韓

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面