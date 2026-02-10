自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

▲2026年1月13日，日本首相高市早苗和南韓總統李在明在日本奈良進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院8日改選結果出爐，自民黨在首相兼黨總裁高市早苗領軍下大獲全勝，拿下465席中的316席，跨越3分之2修憲門檻，創下戰後最佳成績。南韓總統李在明隨即發文祝賀，強調期盼在「穿梭外交」框架下持續深化韓日合作，並在不久後能迎接高市訪韓；高市也轉發貼文回應，表達感謝並直言期待訪韓。

根據《韓聯社》，高市早苗9日深夜在社群平台X以日文、韓文同步發文，親自回應李在明的祝賀訊息，「對於李在明總統溫暖的祝賀之詞，致上由衷的感謝」。她指出，日本與南韓是必須攜手面對國際社會多項課題的重要鄰國，雙方作為夥伴合作，具有高度戰略意義。

高市進一步提到，雙方對日韓關係的重要性達成共識，早在今年1月李在明訪問日本奈良縣時就已再次確認。她強調，未來希望在兩國領導人的帶領下，推動日韓關係朝向更具前瞻性且穩定的方向發展。她在貼文結尾明確寫道，「期待透過下一次穿梭外交的機會訪問南韓」。

李在明則同樣透過X發文祝賀日本選舉結果。他表示，「誠摯祝賀高市總理在選舉中奪下勝利」，並祝福日本在高市早苗的領導下持續發展。李在明回顧，今年1月雙方在日本奈良舉行高峰會，形容兩國已為邁向新的60年，踏出堅實的一步。

李在明也在貼文強調，未來將以彼此建立的信任與情誼為基礎，推動韓日關係走向更廣、更深層次的合作。他直言，「期待在不久的將來，透過下一次穿梭外交，在韓國迎接總理」，展現持續推進雙邊互訪與溝通的高度意願。該則貼文除了標註高市早苗的官方帳號外，也特別以日文並列，展現對日溝通的用心。